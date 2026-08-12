Стиль жизни Шоу-биз

Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес: что известно о долгожданной свадьбе

Марина Слизовская 12 августа 2026, 11:27 2 мин.
Роналду и Джорджина
Роналду женился 11 августа Фото Getty Images

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