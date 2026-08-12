Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес: что известно о долгожданной свадьбе

Португальский футболист Криштиану Роналду во вторник, 11 августа, женился на модели и инфлюэнсерке Джорджине Родригес. Праздничная церемония прошла в Кашкайше, прибрежном городе на западе Португалии.

Об этом сообщает AP.

Роналду и Джорджина поженились: что известно

Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес 11 августа на частной гражданской церемонии, на которой присутствовали пятеро детей пары, сообщают менеджеры футболиста.

Молодожены обнародовали в своих аккаунтах в соцсети Instagram фотографию, на которой видны их обручальные кольца.

Известно, что Роналду и Родригес вместе уже десять лет, познакомились они в Мадриде. Летом 2025 года они объявили о помолвке. Тогда Джорджина показала в соцсетях роскошное кольцо, и написала, что ответила футболисту “да”.

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Пара вместе воспитывает двух общих дочерей — Алану Мартину и Беллу, а также Джорджина активно участвует в воспитании трех старших детей футболиста.

Ранее мы писали о том, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес официально не объявляли дату и место свадьбы. Иностранные СМИ сообщали, что для гостей могут забронировать несколько этажей отеля, а сама свадьба состоится в закрытом формате без доступа прессы.

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