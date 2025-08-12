Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес: все о помолвке века

Мегазвезда футбола Криштиану Роналду официально уже не холостяк. Вместе с давней подругой, аргентинской моделью Джорджиной Родригес, он объявил о помолвке, подтвердив слухи, которые в последнее время активно обсуждались в СМИ.

Как Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине — узнай подробности трогательного события.

Криштиану Роналду после девяти лет отношений сделал предложение Джорджине Родригес

Романтическое предложение руки и сердца произошло в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, где пара сейчас живет: футболист с 2022 года имеет контракт с местным клубом Аль-Наср.

Из-за культурных и религиозных традиций в стране крайне неодобрительно относятся к парам, которые не оформляют брак официально, однако для звездной пары делали исключения, стараясь не комментировать их отношения.

Но теперь Криштиану Роналду и Джорджине Родригес точно не будут упрекать. Джорджина выложила в Іnstagram фото обручального кольца — подарка любимого.

Оно украшено огромным овальным бриллиантом, обрамленным боковыми камнями. Ювелирные эксперты оценивают драгоценность в 2-5 миллионов долларов, а размер бриллианта, по предварительным прогнозам, может составлять от 15 до 37 каратов.

В подписи к фотографии Джорджина Родригес поделилась своим ответом на предложение Криштиану Роналду: Да, в этой и во всех моих жизнях. Снимок быстро разлетелся по сети, вызвав тысячи поздравлений от фанатов и друзей пары и почти девять миллионов лайков.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес: история отношений

Пара познакомилась в 2016 году в Мадриде, где Джорджина работала в бутике Gucci, а Роналду выступал за Реал. Через несколько дней они случайно пересеклись на вечеринке бренда Dolce&Gabbana, и именно тогда, по словам Джорджины, искра вспыхнула по-настоящему.

В 2017 году Джорджина уже все время сопровождала Роналдо на его матчах и мероприятиях. В том же году у пары родилась дочь Алана Мартина, и Джорджина взяла на себя роль мамы для троих детей Роналду от предыдущих отношений и суррогатного материнства — Криштиану-младшего и близнецов Еву и Матео.

В 2022 году пара перенесла тяжелое потрясение: Джорджина после родов потеряла одного из новорожденных близнецов. Но их дочь Белла Эсмеральда выжила.

Теперь Роналдо и Родригес вместе воспитывают пятерых детей и частенько делятся своей личной жизнью в соцсетях.

Джорджина стала публичной фигурой, снимается для глянцевых журналов и даже получила собственное реалити-шоу на Netflix — Soy Georgina, в котором показывает закулисье их отношений.

