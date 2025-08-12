Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес: все о помолвке века

Криштиану Роналду Фото Getty Images Мегазвезда футбола Криштиану Роналду официально уже не холостяк. Вместе с давней подругой, аргентинской моделью Джорджиной Родригес, он объявил о помолвке, подтвердив слухи, которые в последнее время активно обсуждались в СМИ.Как Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине — узнай подробности трогательного события. Криштиану Роналду после девяти лет отношений сделал предложение Джорджине Родригес Романтическое предложение руки и сердца произошло в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, где пара сейчас живет: футболист с 2022 года имеет контракт с местным клубом Аль-Наср.Из-за культурных и религиозных традиций в стране крайне неодобрительно относятся к парам, которые не оформляют брак официально, однако для звездной пары делали исключения, стараясь не комментировать их отношения. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Georgina Rodríguez (@georginagio) Но теперь Криштиану Роналду и Джорджине Родригес точно не будут упрекать. Джорджина выложила в Іnstagram фото обручального кольца — подарка любимого. Читать по теме Диета Криштиану Роналду: шесть приемов пищи, много белка и никаких сладостей Что ест звезда футбола и какие привычки помогают ему сохранять первенство? Оно украшено огромным овальным бриллиантом, обрамленным боковыми камнями. Ювелирные эксперты оценивают драгоценность в 2-5 миллионов долларов, а размер бриллианта, по предварительным прогнозам, может составлять от 15 до 37 каратов. В подписи к фотографии Джорджина Родригес поделилась своим ответом на предложение Криштиану Роналду: Да, в этой и во всех моих жизнях. Снимок быстро разлетелся по сети, вызвав тысячи поздравлений от фанатов и друзей пары и почти девять миллионов лайков. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Georgina Rodríguez (@georginagio) Криштиану Роналду и Джорджина Родригес: история отношений Пара познакомилась в 2016 году в Мадриде, где Джорджина работала в бутике Gucci, а Роналду выступал за Реал. Через несколько дней они случайно пересеклись на вечеринке бренда Dolce&Gabbana, и именно тогда, по словам Джорджины, искра вспыхнула по-настоящему. В 2017 году Джорджина уже все время сопровождала Роналдо на его матчах и мероприятиях. В том же году у пары родилась дочь Алана Мартина, и Джорджина взяла на себя роль мамы для троих детей Роналду от предыдущих отношений и суррогатного материнства — Криштиану-младшего и близнецов Еву и Матео. В 2022 году пара перенесла тяжелое потрясение: Джорджина после родов потеряла одного из новорожденных близнецов. Но их дочь Белла Эсмеральда выжила. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Georgina Rodríguez (@georginagio) Теперь Роналдо и Родригес вместе воспитывают пятерых детей и частенько делятся своей личной жизнью в соцсетях. Джорджина стала публичной фигурой, снимается для глянцевых журналов и даже получила собственное реалити-шоу на Netflix — Soy Georgina, в котором показывает закулисье их отношений. Читай также: Криштиану Роналду и еще четверо звездных пап, которые побывали в декрете. Кто они, эти богатые, влиятельные, любящие родители. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: свадьба Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter