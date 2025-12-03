Майли Сайрус и Макс Морандо обручились: сколько стоит бриллиантовое обручальное кольцо певицы

Впервые слухи о помолвке Майли Сайрус и Макса Морандо всплыли в СМИ еще в понедельник, 1 декабря 2025 года, когда влюбленные появились на красной дорожке мировой премьеры фильма Аватар: Огонь и Пепел в Лос-Анджелесе.

Внимание публики привлекло и то, что певица буквально сияла в своем блестящем черном платье с пайетками, и то, что на ее пальце блистало массивное кольцо в золотой оправе, явно изготовленное на заказ.

Действительно ли звездная пара обручилась — читай в материале.

Майли Сайрус и Макс Морандо — помолвлены ли

Слухи о помолвке пары появились, когда они вместе дефилировали по красной дорожке, а подтверждение последовало через несколько часов:

Отец Макса, Ден Морандо, выложил в Сеть поздравительный пост с символами сердца, кольца и бокала шампанского, а также опубликовал фотографии с закрытого празднования в суши-ресторане.

На фото Майли демонстрирует кольцо крупным планом. Франческа Симонс из Francesca Simons Consulting, представитель ювелирного бренда Джекки Айше, подтвердила изданию PEOPLE, что кольцо было создано на заказ.

Оно выполнено из 14-каратного желтого золота и украшено бриллиантом размером 4–5 карат.

По оценке специалистов, стоимость кольца Майли Сайрус составляет от 150 000 до 450 000 долларов США.

Майли Сайрус обручилась после четырех лет отношений

Сайрус и Морандо начали встречаться после свидания вслепую несколько лет назад, но их роман долго оставался скрытым.

Первые публичные намеки появились в ноябре 2021 года на показе Gucci Love Parade, а затем — на новогодней вечеринке Майли в Майами.

В 2022 году папарацци застали пару, когда они целовались, а позже появилась информация, что их отношения стали “очень серьезными”.

Макс не только сопровождает Майли на красных дорожках, но и работает с ней над музыкой: он продюсировал ее песни, и вместе они праздновали ее победы на Грэмми в 2024 году.

По слухам, Сайрус и Морандо живут вместе, она счастлива, спокойна и гармонична, а сам Макс — человек скромный и заботливый, что идеально дополняет ее энергичную публичную жизнь.

Но теперь, кажется, их любовь официально перешла на новый уровень — помолвка, которой поклонники пары ждали с нетерпением, вероятно, уже состоялась.

