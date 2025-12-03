Майлі Сайрус і Макс Морандо заручилися: скільки коштує діаманотова обручка співачки

Вперше чутки про заручини Майлі Сайрус та Макса Морандо спливли у ЗМІ ще у понеділок, 1 грудня 2025, коли закохані з’явилися на червоній доріжці світової прем’єри фільму Аватар: Вогонь і Попіл у Лос-Анджелесі.
Увагу публіки привернуло і те, що співачка буквально сяяла у своїй блискучій чорній сукні з паєтками, і те, що на її пальці блищала масивна каблучка у золотій оправі, явно виготовлена на замовлення.
Чи дійсно зіркова пара заручилася — читай новину у матеріалі.
Майлі Сайрус та Макс Морандо — чи були заручини
Чутки про заручини пари з’явилися, коли вони разом дефілювали червоною доріжкою, а підтвердження прийшло через кілька годин:
Батько Макса Ден Морандо виклав у Мережу вітальний пост з символами серця, каблучки та келиха шампанськогота та опублікував фотографії з закритого святкування у суші-ресторані.
На фото Майлі демонструє обручку крупним планом. Франческа Сімонс з Francesca Simons Consulting, представниця ювелірного бренду Джекі Айше, підтвердила виданню PEOPLE, що обручка була створена на замовлення.
Вона виконана з 14-каратного жовтого золота і прикрашена діамантом розміром 4-5 карат.
Майлі Сайрус заручилася після чотирьох років стосунків
Сайрус і Морандо почали зустрічатися після побачення всліпу кілька років тому, але їхній роман довго залишався прихованим.
Перші публічні натяки з’явилися в листопаді 2021 року на показі Gucci Love Parade, а потім — на новорічній вечірці Майлі в Маямі.
У 2022 році папараці застали пару, коли вони цілувалися, а пізніше з’явилася інформація, що їхні стосунки стали “дуже серйозними”.
Макс не лише супроводжує Майлі на червоних доріжках, а й працює з нею над музикою: він продюсував її пісні, і разом вони святкували її перемоги на Греммі у 2024 році.
За чутками, Сайрус і Морандо живуть разом, вона щаслива, спокійна та гармонійна, а сам Макс — людина скромна і турботлива, що ідеально доповнює її енергійне публічне життя.
Але тепер, здається, їхня любов офіційно перейшла на новий рівень — заручини, яких фани пари чекали з нетерпінням, ймовірно, відбулися.
