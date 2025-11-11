Вітання з заручинами: щирі слова про кохання та обіцянку бути разом назавжди

Заручини — чарівна мить, коли кохання стає обіцянкою, а два серця промовляють одне “так”. Це не просто обряд, а подія, яка об’єднує дві долі в одну, відкриваючи зовсім нову історію вірності та поваги.

Як привітати заручених зі святом — ми підібрали для тебе найбільш душевні та поетичні рядки.

Щирі вітання з заручинами своїм словами

Вітаю з заручинами! Нехай цей зворушливий день стане початком вашої довгої, щасливої історії кохання. Бажаю, щоб кожна мить був наповнена ніжністю, турботою і взаєморозумінням.

***

Вітаємо з прекрасною подією! Нехай ваше кохання тільки міцніє, а серця б’ються в унісон усе життя. Попереду у вас — лише найкраще!

***

Заручини — це перший крок до тривалого і щасливого життя разом. Хай і надалі ваша любов буде такою ж чистою і світлою, як сьогоднішня радість!

***

Любі мої! Нехай ці кільця стануть символом нескінченного кохання! Бажаю гармонії, довіри і справжнього щастя у спільному майбутньому!

***

Вітаю з заручинами! Хай цей день стане першою сторінкою вашої спільної історії, в якій є безмежне кохання, спільні мрії та сміх, який лунає вдома. Бережіть одне одного — і нехай ваші серця завжди говорять однією мовою.

***

Дві долі зустрілися не випадково — Всесвіт усе спланував! Вітаю вас із заручинами й бажаю, щоб ваше “так” сьогодні стало початком великого “завжди”. Хай любов буде вашим сонцем, а радість — вашим шляхом.

***

Коли два серця знаходять одне одного — це справжнє диво! Вітаю вас із заручинами! Хай життя разом буде як святковий феєрверк — яскраве, несподіване й чарівне, а кожен день нагадує, чому саме ви вибрали одне одного.

***

Дорогі наші, віднині ви вже не просто пара — ви одна команда, маленький всесвіт великої любові. Вітаю з заручинами! Хай довіра, гумор і ніжність стануть вашими найкращими друзями на шляху до подружнього щастя!

Красиві вітання з заручинами у віршах

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхались ви весь час,

Любов і злагода панує,

Й достаток повниться щораз.

Щоб ви добра мали багато,

А доля квітла, наче сад,

І щоб на вас із неба падав

Лише щасливий зорепад!

Прийміть наші вітання з заручинами!

***

Бажаю, щоб любов в серцях

Жила завжди і до кінця.

Дітей здорових народити,

Душа у душу разом жити!

***

Файній нашій юній парі

Щастя ми бажаєм,

Аби діток мали гарних,

Були з урожаєм.

Щоб велося у житті,

Мрії щоб збулися,

Поважали люди вас,

Гроші теж велися.

І сьогодні вам батьки

Шлють свої вітання,

Вам бажають від душі

Щастя та кохання!

Прийміть наші щирі привітання із заручинами!

