Вітання з заручинами: щирі слова про кохання та обіцянку бути разом назавжди

Заручини — чарівна мить, коли кохання стає обіцянкою, а два серця промовляють одне “так”. Це не просто обряд, а подія, яка об’єднує дві долі в одну, відкриваючи зовсім нову історію вірності та поваги.
Як привітати заручених зі святом — ми підібрали для тебе найбільш душевні та поетичні рядки.
Щирі вітання з заручинами своїм словами
Вітаю з заручинами! Нехай цей зворушливий день стане початком вашої довгої, щасливої історії кохання. Бажаю, щоб кожна мить був наповнена ніжністю, турботою і взаєморозумінням.
***
Вітаємо з прекрасною подією! Нехай ваше кохання тільки міцніє, а серця б’ються в унісон усе життя. Попереду у вас — лише найкраще!
***
Заручини — це перший крок до тривалого і щасливого життя разом. Хай і надалі ваша любов буде такою ж чистою і світлою, як сьогоднішня радість!
***
Любі мої! Нехай ці кільця стануть символом нескінченного кохання! Бажаю гармонії, довіри і справжнього щастя у спільному майбутньому!
***
Вітаю з заручинами! Хай цей день стане першою сторінкою вашої спільної історії, в якій є безмежне кохання, спільні мрії та сміх, який лунає вдома. Бережіть одне одного — і нехай ваші серця завжди говорять однією мовою.
***
Дві долі зустрілися не випадково — Всесвіт усе спланував! Вітаю вас із заручинами й бажаю, щоб ваше “так” сьогодні стало початком великого “завжди”. Хай любов буде вашим сонцем, а радість — вашим шляхом.
***
Коли два серця знаходять одне одного — це справжнє диво! Вітаю вас із заручинами! Хай життя разом буде як святковий феєрверк — яскраве, несподіване й чарівне, а кожен день нагадує, чому саме ви вибрали одне одного.
***
Дорогі наші, віднині ви вже не просто пара — ви одна команда, маленький всесвіт великої любові. Вітаю з заручинами! Хай довіра, гумор і ніжність стануть вашими найкращими друзями на шляху до подружнього щастя!
Красиві вітання з заручинами у віршах
Хай радість Вам життя дарує,
Щоб посміхались ви весь час,
Любов і злагода панує,
Й достаток повниться щораз.
Щоб ви добра мали багато,
А доля квітла, наче сад,
І щоб на вас із неба падав
Лише щасливий зорепад!
Прийміть наші вітання з заручинами!
***
Бажаю, щоб любов в серцях
Жила завжди і до кінця.
Дітей здорових народити,
Душа у душу разом жити!
***
Файній нашій юній парі
Щастя ми бажаєм,
Аби діток мали гарних,
Були з урожаєм.
Щоб велося у житті,
Мрії щоб збулися,
Поважали люди вас,
Гроші теж велися.
І сьогодні вам батьки
Шлють свої вітання,
Вам бажають від душі
Щастя та кохання!
Прийміть наші щирі привітання із заручинами!
