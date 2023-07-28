Теплі привітання на весілля від батьків: молодятам буде приємно це почути

Весілля — урочистий і бентежний день як для молодят, так і для гостей. Також під час цієї події не можуть стримати емоції й батьки. Адже вони — важливі та рідні люди, які поділяють найголовніші моменти життя.

У день весілля мамі та татові потрібно вимовити особливі слова, які могли б взяти на озброєння наречені. Привітання на весілля від батьків у віршах та прозі — знайдеш у матеріалі.

Привітання на весілля від батьків: якими мають бути тости від мами та батька

Неважливо, хто одружується — дочка чи син, привітання, підтримка та слова в цей день мають бути максимально щирими та глибокими. Також важливо орієнтуватися на настрій та характер самих молодят, те, яку стилістику весілля вони обрали цього дня.

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Наприклад, деякі батьки не враховують переваги та атмосферу свята, яку обрало майбутнє подружжя.

Якщо молодята віддають перевагу стилю бохо, розслабленій і камерній атмосфері, краще не вигадувати веселі сценки, анекдоти й різні танці. Важливо відчути хвилю і написати кілька абзаців від себе, згадати цікаві моменти та не придумувати занадто повчальних гасел.

Привітання молодятам від батьків нареченого

Коли я народила сина, то вирішила, що виховаю його так, щоб він одного разу зробив щасливою дівчину, яка підкорить його серце! Сьогодні я щиро сподіваюся, що ти, мій сину, засвоїв кожен із моїх уроків. Наприклад, про те, що жінку треба поважати та любити, цінувати, оберігати, радувати! У ваших силах зберегти добрі та міцні стосунки на все життя!

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Весілля — не просто свято. Цього дня народжується важливий союз, який стає основою для нової родини. Бажаємо вам від щирого серця добробуту і величезних бажань, які обов’язково збудуться, тому що відтепер ви мріятимете разом, вдвічі сильніше!

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Шлюб — це не лотерея, а багатство. Це не робота, а праця. Не розслабляйтеся і не покладайтеся на успіх і збіг обставин, а працюйте над собою, щоб ставати краще, будуйте стосунки з огляду на думки та бажання одне одного! Будьте щасливі!

Привітання на весілля від батьків нареченої

Кохання — це найсильніше почуття, завдяки якому чоловік і жінка вирішують поєднати свої долі! З роками вона змінюватиметься, але пам’ятайте завжди про те, що кохання — це більше, ніж пристрасть і порив, це надія та впевненість у майбутньому! Нехай воно буде щасливим!

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Без розбіжностей у сім’ї не обійтися, але ми щиро хочемо, щоб ви навчилися сприймати їх як привід подумати та почути одне одного. Живіть у мирі та взаєморозумінні, пам’ятайте, що шлюб та егоїзм не уживуться під одним дахом!

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Вітаємо зі створенням нової родини! Будьте прикладом для наслідування, еталоном любові, ніжності та вірності. Розв’язуйте всі свої питання разом, завжди будьте разом, підтримуйте та бережіть одне одного!

Привітання на весілля від батьків у віршах

Бережіть одне одного, зберігайте вогнище,

Щоб у вашу родину не увірвався раптом ворог,

Щоб було тепло та світло,

Щоб місце знайшлося для світла, а не мороку!

Ну, а мамі та татові телефонуйте завжди,

Приїжджайте частіше до нас у гості,

Будемо чекати й любити завжди

Щоб ваш будинок обходили вороги!

***

Сьогодні стали ви однією родиною,

І нам час вас, діти, відпустити!

Живіть дружно, як зірки на небосхилі,

Кохайте та навчайтеся любити!

Нехай з кожним днем буде все гарячіше

Любов у серцях у вас, а ми вдвох

Про вас будемо молитися, наші діти

Щоб оминало лихо вас обох!

Привітання на весілля від батьків у прозі

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Дорогі наші діти! Ми бажаємо вам жити в коханні та злагоді, жити не тільки кожен для себе, а одне для одного. Нехай у вашому житті буде місце дружбі, поважайте свою половинку і завжди дивіться в один бік — лише вперед. Ну, а ми підтримуватимемо вас і допомагатимемо у скрутну хвилину!

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Без кохання шлюб проживе недовго. А без піклування одне про одного — холодно. Без довіри — похмуро. Без розуміння — порожньо. Нехай жодне з цих понять не торкнеться вашого міцного союзу: завжди будуйте стосунки з натхненням та надією на краще! Ви є одне в одного, а це — головне!

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Дорогі наречені! Цього дня ми хочемо вам побажати створити міцну та гідну родину. Проходьте разом через усі проблеми та негоди. Нехай ваш любовний шлях буде довгим, чистим та яскравим. Гірко!

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