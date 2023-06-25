Свята

Десять подарунків на весілля, які молодята точно оцінять: вибір на будь-який смак та бюджет

Діана Просяник, редакторка сайту 25 Червня 2023, 07:00
що подарувати на весілля
Фото: Unsplash

Більше новин
Денний сон
Тиха година для дорослих. Як денний сон впливає на мозок і чому він нам треба
атака на Київ сьогодні
Нічна атака на Київ 24 червня: Росія обстріляла вночі столицю ракетами, є загиблі
Десять подарунків на весілля, які молодята точно оцінять: вибір на будь-який смак та бюджет
Стосунки — острівок безпеки в шаленому світі. Поради психологині, як зберегти тепло в парі під час війни
Що взяти з собою на пікнік
Здивувати смачними та швидкими стравами: три рецепти для пікніка від Алекса Якутова
Дивитись більше

Матеріали по темі

Подарунки на День батька 2023: що подарувати татові
Дрібниця, яка зробить приємно! Що подарувати татові на День батька
Що можна подарувати з електроніки
Аби не шукати в останній день! Що можна подарувати з електроніки: добірка на будь-який гаманець
Що подарувати хлопцю на день народження — топ-10 цікавих ідей
Що подарувати хлопцю на день народження — тримай цікаві ідеї
Подарунок
Що подарувати татові на день народження: цікаві та креативні ідеї

Відео
карта бойових дій 25 червня 2023

Наступ на кількох напрямках одночасно: карта бойових дій 25 червня і ситуація на фронті
0:03:09
Олексій Суровцев
Бородата котомамуля: актор Олексій Суровцев відкрив ветлікарню для важкохворих тварин
0:08:40
Як працюють снайпери Президентської бригади: тактика, що вводить росіян в оману
На розуміння того, що працює снайпер, може знадобитися кілька днів — як наші військові збивають росіян з пантелику
0:04:38
Павло Мисько: історія порятунку хлопця, у якого чотири рази зупинялося серце
Чотири рази зупинялося серце, але він вижив! Неймовірна історія порятунку 16-річного хлопця після страшної ДТП
0:05:32
Ринок Землі в Україні
55 тисяч гривень за гектар! Як змінився ринок землі в Україні за час війни
0:04:23
Як фермери вирощують овочі та фрукти під час війни
Херсонські кавуни на Закарпатті! Як фермери змогли переорієнтувати свої господарства
Карта бойових дій в Україні
Замість дитячого садочка в окупантів — шпиталь: карта бойових дій в Україні 24 червня в режимі онлайн
0:02:27
ЗРК Avenger
Американські месники в Україні! Як працює ЗРК Avenger, що знищує російські БпЛА та ракети
0:03:45
ситуація в донецькій області
Лісосмуги майже не лишилося. Бійці ТрО Дніпра про тактику ворога на фронті
0:05:38
Що буде після підриву ЗАЕС: Держатомрегулювання про оцінку ризиків
Зачепить не лише Україну! Держатомрегулювання про ризики підриву ЗАЕС
Більше відео
Рецепт кабачкових млинців - просто, швидко та корисно
Читати далі
Смачна альтернатива хлібу та кашам: кабачкові млинці здивують тебе на сніданок
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь