Десять подарунків на весілля, які молодята точно оцінять: вибір на будь-який смак та бюджет

Вибір подарунка на весілля може стати складним завданням, адже кожна пара унікальна, і важливо підібрати щось, що підкреслить їхнє кохання, а також стане помітним знаком твоєї поваги та дружби. Відповідний подарунок залежатиме від твоїх стосунків з парою, їхніх інтересів і смаків, а також від твого бюджету.

Вікна підготували для тебе добірку подарунків, які можуть стати чудовим варіантом презенту на весілля.

Що подарувати на весілля: ідеї подарунків молодятам

Сервіз, набір посуду або столового приладдя

Нерідко молодята починають облаштовувати сімейне гніздечко після весілля, а отже, красиве кухонне приладдя точно не буде зайвим. До того ж такий подарунок не лише корисний, а й символізує домашній затишок.

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Техніка для дому

Не відходячи далеко від теми дому, радимо звернути увагу й на побутову техніку. Зокрема, це чайник, телевізор, пральна машина, гриль, пилосмок або інша техніка, що значно полегшить життя новоствореної сім’ї.

Сертифікат на професійну фотосесію

Не варто забувати, що після весілля молодят чекає медовий місяць. Чому б не подарувати їм сертифікат на фотосесію, що дасть можливість зробити професійні знімки, які стануть приємною пам’яткою про цей період.

Подорож на двох

Чудова можливість для молодят розслабитись після місяців підготовки до весілля. Це може бути як тур у романтичне місто, так і спокійний відпочинок на морі, але можеш не сумніватися, такий сюрприз порадує молодят.

Комплект білизни для дому

Це простий і практичний подарунок, який завжди потрібен в будинку. Та перед тим як дарувати, краще попередньо уточнити необхідний розмір білизни, щоб молодятам цей презент точно став у пригоді.

Портрет молодят від художника

А як щодо мистецтва? Портрет молодят стане оригінальним та надзвичайно особливим подарунком, який назавжди залишиться в пам’яті. До того ж це не лише про емоції, портрет молодять — це унікальний презент, який безсумнівно можна назвати вічним подарунком, а також він слугуватиме чудовим декором для дому.

Набір аксесуарів для вина

Незалежно від особистих вподобань, більшість людей цінує добре вино. Такий набір може включати штопор, декантер, кілька келихів для вина, а, можливо, навіть пляшку якісного вина. Та окрім функціональності, такий набір безсумнівно стане у пригоді новій сім’ї під час романтичних вечорів.

Хороший алкоголь

Якісний алкоголь може стати хорошим подарунком на весілля, особливо якщо ти знаєш, що молодята цінують певний вид алкоголю або ж навіть колекціонують його.

Тож, подарунок у вигляді якісного вина, шампанського або дорогого коньяку може бути слушним для такої урочистої події, як весілля. Але перед тим, як дарувати алкоголь переконайся, що молодята його вживають.

Кавомолка

Нині серед людей є чимало поціновувачів смачної кави. Чому б не подарувати молодятам кавомолку? Свіжомелена кава має більш насичений і глибокий смак, ніж кава, яка була змелена декілька тижнів або місяців тому. Кавомолка дозволить молодятам насолоджуватися чашкою свіжої кави кожен день.

Емоційний подарунок

Якщо ти знаєш, що пара, до якої ти збираєшся на весілля, полюбляє різні активності — чому б не подарувати їй емоції. Це може бути сертифікат на картинг, прогулянку на квадроциклах або ж на конях.

Цікавий подарунок, що безсумнівно залишить молодятам багато спогадів про проведений разом час.

Раніше ми розповідали про 10 ідей подарунків хлопцю на день народження.

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