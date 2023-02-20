Весілля — подія, до якої готуєшся з особливим трепетом та дбайливістю, адже це свято створення родини, день її народження. Але як зробити все так, щоб це було стильно? Якими будуть весільні тренди 2023 — читай у нашому матеріалі.

Весільні тренди 2023: які весільні сукні та аксесуари будуть модними

Про весільні тренди 2023 розповіла українська стилістка Маргарита Мурадова. Часто вбрання з модних показів та червоних доріжок є занадто епатажним для весілля, тому стилістка обрала саме те, що буде доречно і стильно втілити на весіллі.

Тренди весільних суконь на цей рік різноманітні та деталізовані, тому кожна знайде для себе щось гарне. Деякі фасони та аксесуари повертаються в моду, адже вона циклічна.

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Прозорі матеріали та вставки

Прозорою може бути тканина сукні або ж її частини, наприклад вставки на рукавах, декольте, спині. Це виглядає виточено і мінімалістично. Вставка прозорої тканини не має бути великою, щоб не оголяти наречену, а лише підкреслювати її красу.

Додавати прозорі вставки в зоні рук або талії буде дуже доречно. Якщо ти любиш базові варіанти суконь, така вставка зробить її цікавою, — каже стилістка.

Весільні тренди 2023: будуарні сукні, незвичні рукави та стильні деталі — розбір стилістки / 3 Фотографії

Фото: Pexels, Pexels, Pexels

Висока горловина

Закрита чи висока горловина виглядає делікатно. Такий варіант добре підходить тим жінкам, яким подобається скромна мода — підхід, за яким одяг максимально закриває тіло. Такі сукні елегантні і стримані водночас.

Стилістка каже, що найбільш виграшно сукні з високою горловиною поєднуються із зібраним волоссям та об’ємним подолом сукні.

Весільні тренди 2023: будуарні сукні, незвичні рукави та стильні деталі — розбір стилістки / 2 Фотографії

Фото: Pexels, Pexels

Довгі рукавиці

Такий аксесуар додає елегантності образу нареченої. А ще це гарна деталь для фотосесії. Їх не обов’язково вдягати на церемонію. Найкраще довгі рукавиці поєднуються з сукнями з коротким рукавом.

Весільні тренди 2023: будуарні сукні, незвичні рукави та стильні деталі — розбір стилістки / 3 Фотографії

Фото: Pexels, Pexels, Pexels

Будуарні сукні

Особливим трендом цього року є будуарні сукні білизняного стилю. Вони нагадують моду 19–20 століття. Знижена талія та білизняний силует виглядають дуже спокусливо та витончено.

У весільному форматі такі сукні виглядають дорого та довершено. Сукня може мати будуарні елементи, декоративні деталі, наприклад мереживо та прозорі вставки.

До такого образу підходять натуральний макіяж та розпущене волосся, маленький букет. Це найкращий варіант для жінок, яким не подобаються пишні сукні.

Весільні тренди 2023: будуарні сукні, незвичні рукави та стильні деталі — розбір стилістки / 3 Фотографії

Фото: Pexels, Pexels, Pexels

Прикраси на сукні

Модні елементи, які довершать сукню, можуть бути у вигляді банту, намистин та інших декоративних деталей. Це може бути прикраса на боді або пишній спідниці, брючний костюм молочного кольору з декором.

Такі прикраси виглядатимуть доречно і гарно у твоєму весільному образі та на фото.

Весільні тренди 2023: будуарні сукні, незвичні рукави та стильні деталі — розбір стилістки / 2 Фотографії

Фото: Pexels, Pexels

Рукави

Важливим трендом 2023 року є незвичайні рукави. Вони можуть бути об’ємними, цікавої форми з мережива, довгі, прозорі з декором. Будь-який стильний варіант рукавів допоможе зробити сукню оригінальною і витонченою.

Рукави — це саме та частина одягу, з якою можна експериментувати. Важливо приміряти сукні з різними стилями рукавів, щоб визначити, який саме тобі підходить найбільше.

Весільні тренди 2023: будуарні сукні, незвичні рукави та стильні деталі — розбір стилістки / 2 Фотографії

Фото: Pexels, Pexels

3D-квіти

Квіти часто задають тренди. Так і цього року! У весільній моді квіти відіграють важливу роль. Стилістка пригадує образ Керрі з квіткою із Секс і місто і радить експериментувати з тим, що тобі подобається, адже квіти можуть бути не лише на корсеті чи спідниці.

Весільні тренди 2023: будуарні сукні, незвичні рукави та стильні деталі — розбір стилістки / 2 Фотографії

Фото: Pexels, Pexels

Трендові весільні аксесуари 2023

Цікаві та різноманітні аксесуари, такі як тюлеві шкарпетки, обручі, масивні прикраси, декоративні елементи на рукавицях та все, що можна придумати! Такі аксесуари зроблять твоє весільне вбрання довершеним і особливим.

Весільні тренди 2023: будуарні сукні, незвичні рукави та стильні деталі — розбір стилістки / 2 Фотографії

Фото: Pexels, Pexels

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