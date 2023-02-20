Здоров'я та краса

Весільні тренди 2023: будуарні сукні, незвичні рукави та стильні деталі — розбір стилістки

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 20 Лютого 2023, 18:00
Весільні тренди 2023: які весільні сукні та аксесуари будуть модними
Фото: Pexels

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