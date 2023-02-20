Свадьба — событие, к которому готовишься с особым трепетом и заботой, ведь это праздник создания семьи, день ее рождения. Но как сделать всё так, чтобы это было стильно? Какими будут свадебные тренды 2023 года — читай в нашем материале.

Свадебные тренды 2023: какие свадебные платья и аксессуары будут модными

О свадебных трендах 2023 рассказала украинская стилистка Маргарита Мурадова. Часто наряды с модных показов и красных дорожек слишком эпатажны для свадьбы, поэтому стилистка выбрала именно то, что будет уместно и стильно воплотить на свадьбе.

Тренды свадебных платьев на этот год разнообразны и детализированы, поэтому каждая найдет для себя что-нибудь красивое. Некоторые фасоны и аксессуары возвращаются в моду, ведь она циклична.

Сейчас также смотрят

Прозрачные материалы и вставки

Прозрачной может быть ткань платья или ее части, например вставки на рукавах, декольте, спине. Это выглядит утонченно и минималистично. Вставка прозрачной ткани не должна быть большой, чтобы не оголять невесту, а лишь подчеркивать ее красоту.

Добавлять прозрачные вставки в зоне рук или талии будет очень кстати. Если ты любишь базовые варианты платьев, такая вставка сделает его интересным, — говорит стилистка.

Свадебные тренды 2023: будуарные платья, необычные рукава и стильные детали — разбор стилиста / 3 Фотографии

Фото: Pexels, Pexels, Pexels

Высокое горло

Закрытое или высокое горло смотрится деликатно. Такой вариант хорошо подходит тем женщинам, которым нравится скромная мода — подход, согласно которому одежда максимально закрывает тело. Такие платья элегантны и сдержанны одновременно.

Стилистка говорит, что наиболее выигрышно платья с высоким горлом сочетаются с собранными волосами и объемным подолом платья.

Свадебные тренды 2023: будуарные платья, необычные рукава и стильные детали — разбор стилиста / 2 Фотографии

Фото: Pexels, Pexels

Длинные перчатки

Такой аксессуар придает элегантности образу невесты. А еще это отличная деталь для фотосессии. Их не обязательно надевать на церемонию. Лучше всего длинные рукавицы сочетаются с платьями с коротким рукавом.

Свадебные тренды 2023: будуарные платья, необычные рукава и стильные детали — разбор стилиста / 3 Фотографии

Фото: Pexels, Pexels, Pexels

Будуарные платья

Супертрендом этого года являются будуарные платья бельевого стиля. Они напоминают моду 19–20 веков. Сниженная талия и бельевой силуэт выглядят очень соблазнительно и изящно.

В свадебном формате такие платья выглядят дорого и совершенно. Платье может иметь будуарные элементы, декоративные детали, например, кружево и прозрачные вставки.

К такому образу подходят натуральный макияж и распущенные волосы, маленький букет. Это самый лучший вариант для женщин, которым не нравятся пышные платья.

Свадебные тренды 2023: будуарные платья, необычные рукава и стильные детали — разбор стилиста / 3 Фотографии

Фото: Pexels, Pexels, Pexels

Украшения на платье

Модные элементы, которые дополняют твое платье, могут быть в виде банта, бусин и других декоративных деталей. Это может быть украшение на боди или пышной юбке, брючный костюм молочного цвета с декором.

Такие украшения будут выглядеть уместно и красиво в твоем свадебном образе и на фото.

Свадебные тренды 2023: будуарные платья, необычные рукава и стильные детали — разбор стилиста / 2 Фотографии

Фото: Pexels, Pexels

Рукава

Важным трендом 2023 года являются необычные рукава. Они могут быть объемными, интересной формы из кружева, длинные, прозрачные с декором. Любой стильный вариант рукавов поможет сделать платье оригинальным и утонченным.

Рукава — это именно та часть одежды, с которой можно экспериментировать. Важно примерить платья с разными стилями рукавов, чтобы определить, какой именно тебе подходит больше всего.

Свадебные тренды 2023: будуарные платья, необычные рукава и стильные детали — разбор стилиста / 2 Фотографии

Фото: Pexels, Pexels

3D-цветы

Цветы часто задают тренды. Так и в этом году! В свадебной моде цветы играют немаловажную роль. Стилистка вспоминает образ Керри с цветком из Секс и город и советует экспериментировать с тем, что тебе нравится, ведь цветы могут быть не только на корсете или юбке.

Свадебные тренды 2023: будуарные платья, необычные рукава и стильные детали — разбор стилиста / 2 Фотографии

Фото: Pexels, Pexels

Трендовые свадебные аксессуары 2023

Интересные и разнообразные аксессуары, такие как тюлевые носки, обручи, массивные украшения, декоративные элементы на перчатках и все, что можно придумать! Такие аксессуары сделают твой свадебный наряд совершенным и особенным.

Свадебные тренды 2023: будуарные платья, необычные рукава и стильные детали — разбор стилиста / 2 Фотографии

Фото: Pexels, Pexels

Ранее мы рассказывали, как сменить фамилию после женитьбы.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!