Пройти бюрократический квест без нервов: как поменять фамилию после женитьбы

Свадьба — счастливый момент создания семьи. Но, как правило, это замечательное романтическое событие сопровождает лучшая подруга законности и официальности — бюрократия.

Если один из партнеров берет фамилию другого или оба решают носить двойную фамилию, то подписями и печатями, которые молодожены получат в ЗАГСе, все не ограничится. Нужно будет пройти бюрократический квест по замене документов.

Практическими советами, которые помогут избежать всех ловушек и трудностей при смене фамилии в военное время, поделилась координатор компонента Е-демократии Программы EGAP Фонда Восточная Европа Александра Радченко.

Сейчас также смотрят

Смена фамилии: куда и когда обращаться

— Менять фамилию или нет — личное дело каждого. Требований законодательства по этому поводу нет, — уверяет Александра.

Однако продумать этот нюанс надо заранее. Ведь после женитьбы есть только месяц для смены паспорта, а за использование недействительного документа можно получить штраф — от 1342 до 4026 грн.

Если ты решил(-а) оставить свою фамилию, а с появлением ребенка мнение изменилось, то процесс смены документов будет несколько сложнее.

В любом случае поменять документы можно в ЦНАПе или в любом другом платном паспортном сервисе.

Поскольку ЦНАП дает возможность заменить паспорт бесплатно, там обычно большие очереди. Поэтому записывайся заранее, сразу после женитьбы, иначе придется идти в платные учреждения, чтобы не платить штраф.

Какие документы нужно менять

Прежде всего, нужно заменить паспорт гражданина Украины. Порядок замены других документов не принципиален, — утверждает эксперт.

Загранпаспорт. В сервисе одновременно заменяют и внутренний, и загранпаспорт. Затем с заявлением о смене фамилии можно обратиться только в случае потери предыдущего документа. Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН). Номер остается без изменений, но ты получишь карту с новой фамилией. Это можно сделать в любой налоговой инспекции района. Водительское удостоверение. Данные в банковских, медицинских и страховых учреждениях.

После обновления паспорта и налогового номера обратись в банк, сообщи об изменении данных и дай действительные документы. С этим же запросом обратитесь в медицинские учреждения. Предстоит повторно подписать декларацию с семейным врачом.

С какими документами идти менять фамилию

Чтобы сменить документы, необходимо подтвердить личность. Сделать это помогут:

водительское удостоверение;

налоговый номер;

свидетельство о рождении;

загранпаспорт;

документы об образовании: аттестаты, дипломы;

трудовая книжка;

другие документы, на которых есть фото.

Из-за войны с подтверждением личности могут возникнуть трудности. Особенно, если сменить фамилию хочет человек, получавший паспорт на одной из оккупированных на данный момент территорий.

Пока невозможно установить связь с отделениями паспортных столов, которые находятся под временной оккупацией. Если это твоя ситуация, бери с собой как можно больше документов из списка.

Смена фамилии ФЛП

К счастью, отмечает эксперт, внесение изменений в ФЛП через Дію — это самая быстрая и безболезненная процедура среди всех перечисленных.

Чтобы изменить свою фамилию ФЛП, нужно сначала отозвать старую электронную подпись (КЭП), получить новую и уже с ней идти в налоговую и отправлять форму F1300204.

После того как КЭП сохранится в базе и закрепится за аккаунтом, зайди на портал Дія. Система предложит изменить фамилию, поэтому проверь все данные, укажи необходимую информацию и отправь заявку.

Уже в течение часа на электронную почту придет ответ об изменениях, а ты можешь загрузить обновленную выписку из Единого государственного реестра (ЕГР).

Если же ты потерял(-а) паспорт, то читай наш материал. В нем мы подробно рассказали, можно ли получить паспорт во время войны и что делать, когда документ потерян?

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.