Пройти бюрократический квест без нервов: как поменять фамилию после женитьбы

Свадьба — счастливый момент создания семьи. Но, как правило, это замечательное романтическое событие сопровождает лучшая подруга законности и официальности — бюрократия.
Если один из партнеров берет фамилию другого или оба решают носить двойную фамилию, то подписями и печатями, которые молодожены получат в ЗАГСе, все не ограничится. Нужно будет пройти бюрократический квест по замене документов.
Практическими советами, которые помогут избежать всех ловушек и трудностей при смене фамилии в военное время, поделилась координатор компонента Е-демократии Программы EGAP Фонда Восточная Европа Александра Радченко.
— Менять фамилию или нет — личное дело каждого. Требований законодательства по этому поводу нет, — уверяет Александра.
Однако продумать этот нюанс надо заранее. Ведь после женитьбы есть только месяц для смены паспорта, а за использование недействительного документа можно получить штраф — от 1342 до 4026 грн.
Если ты решил(-а) оставить свою фамилию, а с появлением ребенка мнение изменилось, то процесс смены документов будет несколько сложнее.
В любом случае поменять документы можно в ЦНАПе или в любом другом платном паспортном сервисе.
В любом случае поменять документы можно в ЦНАПе или в любом другом платном паспортном сервисе.
Поскольку ЦНАП дает возможность заменить паспорт бесплатно, там обычно большие очереди. Поэтому записывайся заранее, сразу после женитьбы, иначе придется идти в платные учреждения, чтобы не платить штраф.
Прежде всего, нужно заменить паспорт гражданина Украины. Порядок замены других документов не принципиален, — утверждает эксперт.
После обновления паспорта и налогового номера обратись в банк, сообщи об изменении данных и дай действительные документы. С этим же запросом обратитесь в медицинские учреждения. Предстоит повторно подписать декларацию с семейным врачом.
Чтобы сменить документы, необходимо подтвердить личность. Сделать это помогут:
Из-за войны с подтверждением личности могут возникнуть трудности. Особенно, если сменить фамилию хочет человек, получавший паспорт на одной из оккупированных на данный момент территорий.
Пока невозможно установить связь с отделениями паспортных столов, которые находятся под временной оккупацией. Если это твоя ситуация, бери с собой как можно больше документов из списка.
Пока невозможно установить связь с отделениями паспортных столов, которые находятся под временной оккупацией. Если это твоя ситуация, бери с собой как можно больше документов из списка.
К счастью, отмечает эксперт, внесение изменений в ФЛП через Дію — это самая быстрая и безболезненная процедура среди всех перечисленных.
Чтобы изменить свою фамилию ФЛП, нужно сначала отозвать старую электронную подпись (КЭП), получить новую и уже с ней идти в налоговую и отправлять форму F1300204.
После того как КЭП сохранится в базе и закрепится за аккаунтом, зайди на портал Дія. Система предложит изменить фамилию, поэтому проверь все данные, укажи необходимую информацию и отправь заявку.
Уже в течение часа на электронную почту придет ответ об изменениях, а ты можешь загрузить обновленную выписку из Единого государственного реестра (ЕГР).
Если же ты потерял(-а) паспорт, то читай наш материал. В нем мы подробно рассказали, можно ли получить паспорт во время войны и что делать, когда документ потерян?
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