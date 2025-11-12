Можно ли в Украине иметь два загранпаспорта в 2025 году и кому это запрещено

Загранпаспорт исключительно для путешествия в отпуск или командировку, кажется, канул в лету. И хотя на самом деле многие украинцы и во время войны позволяют себе отдых и имеют деловых партнеров за рубежом, львиная часть населения Украины пользуется загранпаспортами для получения официального статуса временно перемещенного лица или отправляется за границу, чтобы навестить там родных.

Поэтому загранпаспорт становится популярным документом, а вопрос, можно ли в Украине иметь два загранпаспорта, приобретает все большую актуальность. Так можно или нет? Разберемся в этом материале.

Можно ли иметь два загранпаспорта в Украине в 2025 году

Загранпаспорт подтверждает нашу личность за границей и дает право на выезд из Украины и на возвращение назад.

Загранпаспорт имеет форму книжечки с бесконтактным электронным носителем. Срок действия загранпаспорта ограничивается, в зависимости от возраста его владельца:

загранпаспорт на четыре года выдается лицам, не достигшим 16-летнего возраста;

загранпаспорт на 10 лет выдается лицам, достигшим 16-летнего возраста.

Законодательством предусмотрено: когда срок действия загранпаспорта истекает, ты должен сдать его и оформить новый.

При оформлении нового загранпаспорта старый у тебя заберут и аннулируют, пробив в нем не менее двух отверстий. Таков законный порядок.

Однако:

Согласно законодательству Украины, а именно: Постановлению КМУ № 152 от 7 мая 2014 года, каждый гражданин Украины имеет право на два действующих загранпаспорта.

Этот законодательный парадокс объясняется просто: оставлять старый загранпаспорт имеют право далеко не все граждане, а лишь определенные категории.

Ты можешь оставить себе старый загранпаспорт и взять новый, если:

в старом паспорте вклеены визы, срок действия которых не завершился, хотя срок действия паспорта подошел к концу;

в старом паспорте проставлена ​​отметка о временном проживании в другом государстве;

если старый паспорт является основанием для получения/продления разрешительных документов на жительство в иностранном государстве;

отсутствуют свободные страницы для проставления отметок о пересечении границы, но одновременно проставлены визы, которые еще будут действительны на момент окончания срока действия паспорта.

Для чего могут понадобиться два загранпаспорта

Полезным будет второй загранпаспорт для украинцев, предоставивших загранпаспорт для вклеивания иностранной визы. В то же время, они могут свободно путешествовать за границу. Например, в страны ЕС в рамках безвизового движения. Важно иметь второй загранпаспорт, если ты планируешь посещение стран, находящихся в состоянии войны или имеющих между собой враждебные отношения. Ведь наличие в загранпаспорте визы одной из враждующих стран (например, на Ближнем Востоке) может создать проблемы. Наличие второго действительного загранпаспорта поможет и в случае потери одного из паспортных документов. Особенно во время пребывания за границей.

Чтобы у тебя не изъяли и не аннулировали старый загранпаспорт, нужно подать соответствующее заявление в подразделение Государственной миграционной службы Украины.

Но в некоторых случаях тебе могут отказать.

Отказать вернуть старый паспорт могут человеку, изменившему фамилию — в этом случае оставить старый загранпаспорт, как действующий, невозможно.

Можно ли иметь два биометрических паспорта в Украине?

Биометрический загранпаспорт отличается от обычного тем, что имеет электронный чип с биометрическими данными владельца документа, то есть личные физические характеристики человека, которые можно использовать для его идентификации.

В действующем законодательстве, предусматривающем, что каждый гражданин Украины имеет право иметь два загранпаспорта, не делается исключения для биометрических загранпаспортов.

Так что ты можешь иметь и два биометрических паспорта.

