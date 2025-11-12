Для тебя Твоя безопасность

Можно ли в Украине иметь два загранпаспорта в 2025 году и кому это запрещено

Ольга Петухова, редактор сайта 12 ноября 2025, 13:15 4 мин.
Можно ли в Украине иметь два загранпаспорта
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь