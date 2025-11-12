Чи можна в Україні мати два закордонні паспорти у 2025 та кому це заборонено

Закордонний паспорт для мандрівки у відпустку чи відрядження, здається, канув в літу. І хоча насправді чимало українців і під час війни дозволяють собі відпочинок та мають ділових партнерів за кордоном, левова частина населення України користується закордонними паспортами для отримання офіційного статусу тимчасово переміщеної особи або вирушає за кордон, щоб провідати там рідних.

Тож закордонний паспорт стає популярним документом, а питання, чи можна в Україні мати два закордонні паспорти, набуває все більшої актуальності. Так можна чи ні? Розберемося в цьому матеріалі.

Чи можна мати два закордонні паспорти в Україні у 2025 році

Закордонний паспорт підтверджує нашу особу за кордоном і дає право на виїзд з України та на повернення назад. Закордонний паспорт має форму книжечки з безконтактним електронним носієм.

Строк дії закордонного паспорта обмежується, залежно від віку його власника:

закордонний паспорт на чотири роки видається особам, які не досягли 16-річного віку;

закордонний паспорт на 10 років видається особам, які досягли 16-річного віку.

Скільки можна мати закордонних паспортів одній людині — читай в нашому матеріалі.

Законодавством передбачено: коли строк дії закордонного паспорта закінчується, ти маєш здати його та оформити новий.

При оформленні нового закордонного паспорта старий у тебе вилучать та анулюють через пробиття не менш як двох отворів. Такий законний порядок.

Проте:

Згідно з законодавством України, а саме: Постановою КМУ № 152 від 7 травня 2014 року, кожен громадянин України має право мати два чинних закордонних паспорти.

Цей законодавчий парадокс пояснюється просто: лишати собі старий закордонний паспорт мають право далеко не всі громадяни, а лише певні категорії.

Ти можеш залишити собі старий закордонний паспорт і взяти новий, якщо:

у старому паспорті вклеєні візи, строк дії яких не завершився, хоча строк дії паспорта добіг кінця;

у старому паспорті проставлено відмітку про тимчасове проживання в іноземній державі;

якщо старий паспорт є підставою для отримання/продовження дозвільних документів на проживання в іноземній державі;

відсутні вільні сторінки для проставлення відміток про перетин кордону, але одночасно проставлено візи, які ще будуть дійсними на момент закінчення строку дії паспорта.

Для чого можуть знадобитися два закордонні паспорти

Корисним буде другий закордонний паспорт для українців, які подали закордонний паспорт для вклеювання іноземної візи. В цей час вони можуть вільно подорожувати за кордон. Для прикладу, до країн ЄС в рамках безвізового руху. Важливо мати другий закордонний паспорт, якщо ти плануєш відвідування країн, які перебувають у стані війни або мають між собою ворожі відносини. Адже наявність в закордонному паспорті візи однієї з ворожих країн (приміром, на Близькому Сході) може створити проблеми. Наявність другого дійсного закордонного паспорта допоможе й у випадку втрати одного з паспортних документів. Особливо під час перебування за кордоном.

Аби у тебе не вилучили й не анулювали старий закордонний паспорт, потрібно подати відповідну заяву до підрозділу Державної міграційної служби України.

Але в деяких випадках тобі можуть відмовити.

Відмовити повернути старий паспорт можуть людині, яка змінила прізвище — у цьому випадку залишити старий закордонний паспорт, як чинний, неможливо.

Чи можна мати два біометричних паспорти в Україні?

Біометричний закордонний паспорт відрізняється від звичайного тим, що має електронний чіп з біометричними даними власника документа, йдеться про особисті фізичні характеристики людини, які можна використовувати для її ідентифікації.

У чинному законодавстві, яке передбачає, що кожен громадянин України має право мати два закордонні паспорти, не робиться винятку для біометричних закордонних паспортів.

Тож ти можеш мати й два біометричних паспорти.

