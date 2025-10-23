Нарешті без російської: Рада ухвалила зміни до оформлення паспортів

Верховна Рада України 23 жовтня 2025 року ухвалила постанову №13369, яка вносить зміни до зразків паспортів громадян України, зокрема закордонних.

Читай у матеріалі детальну інформацію щодо нововведень та кого вони стосуватимуться.

Без російської мови: що зміниться у паспортах українців

Головна новація та поправка у законодавстві — скасування дублювання записів російською мовою в паспортах у формі книжечки. Відтепер усі дані в таких документах будуть виключно українською. Постанову підтримали 265 народних депутатів під час пленарного засідання.

Зміни стосуються паспортів-книжечок, які з 2016 року практично не видаються: нові паспорти оформлюють лише у вигляді ID-карток. Останні книжечки друкувалися в 2014 році, а з 2016-го їх замінили пластиковими картками. Однак у виняткових випадках, за рішенням суду, паспорт у формі книжечки все ще може видаватися, але відтепер з записами виключно українською мовою.

Скасовано також постанову Кабінету Міністрів від 1992 року про закордонні паспорти, яка більше не відповідає чинному законодавству. Існуючі паспорти-книжечки з дублюванням російською мовою залишаються дійсними — їх не потрібно міняти.

Ця ініціатива спрямована на приведення документів у відповідність до сучасних норм, усуваючи елементи, пов’язані з російською мовою, що дублювалася в старих зразках. Жодних додаткових деталей щодо строків впровадження чи впливу на громадян не наведено, але зміни підкреслюють перехід до уніфікованих стандартів.

