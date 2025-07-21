У скільки років змінюють паспорт в Україні: що потрібно знати кожному

Паспорт — твій головний документ, що посвідчує особу і дозволяє вирішувати безліч правових та адміністративних питань: від поїздок за кордон до звернень до юристів.

Проте прострочений документ може стати великою перешкодою для вирішення справ.

У скільки років змінюють паспорт в Україні — все, що тобі потрібно знати — у нашому матеріалі.

У скільки років змінюють паспорт в Україні

Вперше паспорт громадянина України у вигляді ID-картки оформлюють у 14 років.

Це обов’язкова процедура, передбачена законодавством. Такий документ не лише посвідчує особу, а й підтверджує громадянство. Він чинний до повноліття, тобто протягом чотирьох років.

У 18 років паспорт змінюють вперше, і він видається вже на 10 років.

Однак його не потрібно міняти одразу з настанням повноліття — варто лише перевірити строк дії попередньої ID-картки (інформація розміщена над цифровим підписом на картці).

Заяву на обмін ID-картки можна подати не раніше ніж за місяць до закінчення строку її дії.

Чи потрібно в Україні змінювати паперовий паспорт у 25 та 45 років

Якщо ти є власником паперового паспорта старого зразка, тоді тобі обов’язково потрібно замінити фото, його вклеюють у 25 і 45 років.

Документ для цього не змінюють.

Але замість вклеювання нових фото можна замінити паспорт на ID-картку.

Це сучасний пластиковий документ із високим рівнем захисту, який містить твої персональні дані — місце проживання, ідентифікаційний код, цифровий підпис. Його можна використовувати як фізично, так і в електронному вигляді — через застосунок Дія.

Важливо, що в Україні змінюють старий паперовий документ на нову ID-картку й у таких випадках:

завершення строку дії;

зміна прізвища (наприклад, після шлюбу);

для виправлення помилок у даних;

якщо документ пошкоджений чи втрачений;

якщо хочеш замінити документ старого зразка на новий;

потрібна змінити написання імені або прізвища латиницею.

Таку заміну можна зробити у будь-якому віці.

Дізнайся також, чи призначать під час війни штраф за прострочений паспорт — деталі у матеріалі.

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