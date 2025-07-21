У скільки років змінюють паспорт в Україні: що потрібно знати кожному

Фото Facebook Паспорт — твій головний документ, що посвідчує особу і дозволяє вирішувати безліч правових та адміністративних питань: від поїздок за кордон до звернень до юристів. Проте прострочений документ може стати великою перешкодою для вирішення справ. У скільки років змінюють паспорт в Україні — все, що тобі потрібно знати — у нашому матеріалі.У скільки років змінюють паспорт в Україні Вперше паспорт громадянина України у вигляді ID-картки оформлюють у 14 років. Це обов’язкова процедура, передбачена законодавством. Такий документ не лише посвідчує особу, а й підтверджує громадянство. Він чинний до повноліття, тобто протягом чотирьох років. У 18 років паспорт змінюють вперше, і він видається вже на 10 років. Читати на тему Настав час змінювати паспорт: які документи слід підготувати Які документи потрібні для заміни паспорта громадянина України: перелік. Однак його не потрібно міняти одразу з настанням повноліття — варто лише перевірити строк дії попередньої ID-картки (інформація розміщена над цифровим підписом на картці). Заяву на обмін ID-картки можна подати не раніше ніж за місяць до закінчення строку її дії. Чи потрібно в Україні змінювати паперовий паспорт у 25 та 45 років Якщо ти є власником паперового паспорта старого зразка, тоді тобі обов’язково потрібно замінити фото, його вклеюють у 25 і 45 років. Документ для цього не змінюють. Але замість вклеювання нових фото можна замінити паспорт на ID-картку. Це сучасний пластиковий документ із високим рівнем захисту, який містить твої персональні дані — місце проживання, ідентифікаційний код, цифровий підпис. Його можна використовувати як фізично, так і в електронному вигляді — через застосунок Дія. Важливо, що в Україні змінюють старий паперовий документ на нову ID-картку й у таких випадках: завершення строку дії; зміна прізвища (наприклад, після шлюбу); для виправлення помилок у даних; якщо документ пошкоджений чи втрачений; якщо хочеш замінити документ старого зразка на новий; потрібна змінити написання імені або прізвища латиницею. Таку заміну можна зробити у будь-якому віці. Дізнайся також, чи призначать під час війни штраф за прострочений паспорт — деталі у матеріалі. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Електронні документи, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter