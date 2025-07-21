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У скільки років змінюють паспорт в Україні: що потрібно знати кожному

Ольга Петухова, редакторка сайту 21 Липня 2025, 20:15
у скільки років міняють паспорт в україні
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