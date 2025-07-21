Во сколько лет меняют паспорт в Украине: что нужно знать каждому

Паспорт — твой главный документ, удостоверяющий личность и позволяющий решать множество правовых и административных вопросов: от поездок за границу до обращений к юристам.

Однако просроченный документ может стать большим препятствием для разрешения дел.

Во сколько лет меняют паспорт в Украине — все, что тебе нужно знать — в нашем материале.

Во сколько лет меняют паспорт в Украине

Впервые паспорт гражданина Украины в виде ID карты оформляют в 14 лет.

Это обязательная процедура, предусмотренная законодательством. Такой документ не только удостоверяет личность, но и подтверждает гражданство. Он действителен до совершеннолетия, то есть в течение четырех лет.

В 18 лет паспорт меняют впервые, и он выдается уже на 10 лет.

Однако его не нужно менять сразу с наступлением совершеннолетия — стоит лишь проверить срок действия предыдущей ID-карты (информация размещена над цифровой подписью на карте).

Заявление на обмен ID-карты можно подать не раньше месяца за истечение срока ее действия.

Нужно ли в Украине менять бумажный паспорт в 25 и 45 лет

Если ты владелец бумажного паспорта старого образца, тогда тебе обязательно нужно заменить фото, его вклеивают в 25 и 45 лет.

Документ для этого не меняют.

Но вместо вклеивания новых фотографий можно заменить паспорт на ID-карту.

Это современный пластиковый документ с высоким уровнем защиты, содержащий твои персональные данные – место жительства, идентификационный код, цифровую подпись. Его можно использовать как физически, так и в электронном виде — через приложение Дія.

Важно, что в Украине меняют старый бумажный документ на новую ID-карту и в таких случаях:

завершение срока действия;

смена фамилии (например, после брака);

для исправления ошибок в данных;

если документ поврежден или потерян;

если хочешь заменить документ старого образца новым;

нужно изменить написание имени или фамилии латиницей.

Такую замену можно произвести в любом возрасте.

Узнай также, назначат ли во время войны штраф за просроченный паспорт — детали в материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!