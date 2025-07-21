Во сколько лет меняют паспорт в Украине: что нужно знать каждому

Фото Facebook Паспорт — твой главный документ, удостоверяющий личность и позволяющий решать множество правовых и административных вопросов: от поездок за границу до обращений к юристам. Однако просроченный документ может стать большим препятствием для разрешения дел. Во сколько лет меняют паспорт в Украине — все, что тебе нужно знать — в нашем материале.Во сколько лет меняют паспорт в Украине Впервые паспорт гражданина Украины в виде ID карты оформляют в 14 лет. Это обязательная процедура, предусмотренная законодательством. Такой документ не только удостоверяет личность, но и подтверждает гражданство. Он действителен до совершеннолетия, то есть в течение четырех лет. В 18 лет паспорт меняют впервые, и он выдается уже на 10 лет. Читать по теме Пора менять паспорт: какие документы следует подготовить Какие документы нужны для замены паспорта гражданина Украины: список. Однако его не нужно менять сразу с наступлением совершеннолетия — стоит лишь проверить срок действия предыдущей ID-карты (информация размещена над цифровой подписью на карте). Заявление на обмен ID-карты можно подать не раньше месяца за истечение срока ее действия. Нужно ли в Украине менять бумажный паспорт в 25 и 45 лет Если ты владелец бумажного паспорта старого образца, тогда тебе обязательно нужно заменить фото, его вклеивают в 25 и 45 лет. Документ для этого не меняют. Но вместо вклеивания новых фотографий можно заменить паспорт на ID-карту. Это современный пластиковый документ с высоким уровнем защиты, содержащий твои персональные данные – место жительства, идентификационный код, цифровую подпись. Его можно использовать как физически, так и в электронном виде — через приложение Дія. Важно, что в Украине меняют старый бумажный документ на новую ID-карту и в таких случаях: завершение срока действия; смена фамилии (например, после брака); для исправления ошибок в данных; если документ поврежден или потерян; если хочешь заменить документ старого образца новым; нужно изменить написание имени или фамилии латиницей. Такую замену можно произвести в любом возрасте. Узнай также, назначат ли во время войны штраф за просроченный паспорт — детали в материале. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Электронные документы, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter