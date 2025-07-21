Стиль жизни

Во сколько лет меняют паспорт в Украине: что нужно знать каждому

Ольга Петухова, редактор сайта 21 июля 2025, 20:15
во сколько лет меняют паспорт в украине
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