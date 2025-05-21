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Пора менять паспорт: какие документы следует подготовить

Вероника Кононенко, редактор сайта 21 мая 2025, 17:30
Які документи потрібні для заміни паспорта
Фото Pexels
Пора менять паспорт: какие документы следует подготовить
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