Потерял(-а) паспорт в Польше? Что делать и куда обращаться — пошаговая инструкция от посольства Украины

Если ты находишься в Польше на временной защите или как турист(-ка) и потерял(-а) загранпаспорт, нужно будет сделать несколько важных действий, чтобы вернуться домой с документом, удостоверяющим личность.

Что делать, если потерял(-а) паспорт в Польше — читай пошаговую инструкцию в нашем материале.

Что делать, если потерял(-а) паспорт в Польше: пошаговая инструкция

Посольство Украины в Польше поделилось нужной памяткой, что делать, если потерял(-а) загранпаспорт в Польше. Это очень важно, ведь твоими потерянными или украденными документами могут воспользоваться мошенники.

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Если у тебя есть с собой внутренний паспорт Украины, это значительно упростит ситуацию, ведь подтверждать личность дополнительно не потребуется.

Взаимодействовать необходимо с консульским учреждением Украины и польской полицией. За получение справки от польской полиции о потере паспорта придется заплатить.

Если ты потерял(-а) паспорт, прочитай эту инструкцию, чтобы знать, что делать дальше.

Если ты потерял(-а) паспорт Украины на территории Польши, нужно сделать несколько важных шагов:

Немедленно сообщи о потере документа в ближайшее дипломатическое или консульское учреждение Украины в Республике Польша. В учреждении необходимо заполнить заявление для подтверждения личности (если у тебя с собой нет внутреннего паспорта Украины). После подтверждения личности Консульский отдел Посольства Украины выдает письмо-обращение в органы полиции, чтобы получить справку о потере паспорта. Обратись в полицию Польши и подтверди потерю документа. За справку тебе придется заплатить 17 злотых (около 142 грн) на счет, который дадут в полиции. Для возвращения в Украину нужно оформить удостоверение личности в Консульском отделе посольства Украины в Польше по адресу ал. Шуха 7, г. Варшава.

Ранее мы рассказывали, как оформить загранпаспорт онлайн.

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