Потерял(-а) паспорт в Польше? Что делать и куда обращаться — пошаговая инструкция от посольства Украины

Если ты находишься в Польше на временной защите или как турист(-ка) и потерял(-а) загранпаспорт, нужно будет сделать несколько важных действий, чтобы вернуться домой с документом, удостоверяющим личность.
Что делать, если потерял(-а) паспорт в Польше — читай пошаговую инструкцию в нашем материале.
Посольство Украины в Польше поделилось нужной памяткой, что делать, если потерял(-а) загранпаспорт в Польше. Это очень важно, ведь твоими потерянными или украденными документами могут воспользоваться мошенники.
Если у тебя есть с собой внутренний паспорт Украины, это значительно упростит ситуацию, ведь подтверждать личность дополнительно не потребуется.
Взаимодействовать необходимо с консульским учреждением Украины и польской полицией. За получение справки от польской полиции о потере паспорта придется заплатить.
Если ты потерял(-а) паспорт, прочитай эту инструкцию, чтобы знать, что делать дальше.
Если ты потерял(-а) паспорт Украины на территории Польши, нужно сделать несколько важных шагов:
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