Твоя безопасность

Потерял(-а) паспорт в Польше? Что делать и куда обращаться — пошаговая инструкция от посольства Украины

Анастасия Грубрина, редактор сайта 16 марта 2023, 08:00
Що робити, якщо загубив паспорт у Польщі: покрокова інструкція
Фото: Pexels

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