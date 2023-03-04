Оформить документы за рубежом — просто: список стран, где работает украинский паспортный сервис

В настоящее время за пределами нашей страны находятся более 14 миллионов украинцев. Все они оказались в чужих странах из-за полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Европа с радостью приняла у себя украинских беженцев и предлагает нашим гражданам услуги, которые могут стать необходимыми за рубежом.

Среди них — паспортный сервис, ведь многие украинцы выезжали из Украины без документов, либо теряли их уже за границей, либо у документов выходит срок действия.

ГПСУ дала перечень стран Европы, где можно найти украинские паспортные сервисы.

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Где можно оформить паспорт за границей

Проект ГПСУ Документ дал возможность для украинцев за границей оформлять документы украинского образца.

Паспортный сервис за границей работает:

в Польше — Варшава, Краков, Гданск, Вроцлав;

в Турции — Стамбул;

в Словакии — Братислава;

в Чехии — Прага.

Там украинцы могут получить такие услуги, как:

оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утерянного или похищенного);

обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);

обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае непригодности);

одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;

обмен водительского удостоверения.

Оформить паспорт за границей: сколько стоит

В ГНСУ также отметили цены за выработку документов за границей. Например, оформить первый паспорт гражданина Украины (ID-карта) в Польше будет стоить 375 злотых, в Словакии — €80, а в Чехии и Турции — 1900 чешских крон и 1650 турецких лир соответственно.

Также за границей можно использовать украинское приложение Дія: читай, какие страны признали документы в Дії.

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