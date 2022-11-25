Все необходимые документы для выезда за границу: полный список

В 2022 году выезжать за границу стало сложно. Особенно это касается мужчин, ведь в Украине сейчас — военное положение, а это значит, что все здоровые парни возрастом от 18 до 60 лет не могут выезжать из страны.
Какие документы нужны для выезда за границу мужчинам, женщинам и на машине — читай в материале.
Выезд студентов за границу в военное время, а точнее проблемы с пересечением границы, наделали много шума в украинском обществе и создали ряд недоразумений.
Читай, кто из студентов мужского пола все же имеет право покинуть Украину.
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