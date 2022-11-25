Все необходимые документы для выезда за границу: полный список

В 2022 году выезжать за границу стало сложно. Особенно это касается мужчин, ведь в Украине сейчас — военное положение, а это значит, что все здоровые парни возрастом от 18 до 60 лет не могут выезжать из страны.

Какие документы нужны для выезда за границу мужчинам, женщинам и на машине — читай в материале.

Документы для выезда за границу мужчинам

Если лицо с ограниченными возможностями собирается за границу, нужно иметь специальную справку о поставленном диагнозе, удостоверение, которое подтверждает статус, и загранпаспорт.

Для тех, у кого есть отсрочка от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет, нужно иметь при себе документ об отсрочке от призыва (бронирование) + документы о командировке и загранпаспорт.

Тот, у кого есть медзаключение от военной комиссии о том, что он не пригоден, должен предоставить справку военной медицинской комиссии о непригодности и загранпаспорт.

Если у тебя есть трое и больше детей до 18 лет, то предъяви свидетельства о рождении детей, медицинские свидетельства о рождении по Форме NO103/O, свидетельство о браке и загран.

Если ты — отец-одиночка несовершеннолетнего ребенка, то возьми с собой свидетельство о рождении ребенка, справку о смерти матери или решение суда о лишении матери родительских прав. И, конечно, загранпаспорт.

Если у тебя на содержании есть ребенок с инвалидностью до 18 лет или взрослый ребенок (лицо с инвалидностью до 23 лет), нужно показать свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации брака с матерью ребенка; справка, подтверждающая назначение социальной помощи и факт того, что ребенок с ограниченными возможностями. Также нужно иметь свидетельство о получении государственной социальной помощи для детей с ограниченными возможностями.

Если ты усыновитель, опекун, приемный родитель, то тебе тоже можно выехать с ребенком за границу. Возьми с собой документ, подтверждающий усыновление, опекунство, уход (решение суда, справка от опеки и опекун, справка — до 2005 года), загранпаспорт.

Если ты занимаешься постоянным уходом за людьми, нуждающимися в специальном уходе, то для выезда нужна справка о компенсации для человека, который занимается постоянным уходом, решение суда, справка МСЕК.

Если выехал в другую страну для постоянного проживания, то нужна отметка в паспортных документах (постоянное место жительства с печаткой).

Студентам иностранных вузов нужно иметь при себе справку об отсрочке, выданную военкоматом, а также загранпаспорт.

Документы для выезда за границу женщинам

Заграничный паспорт.

Можешь также взять украинский паспорт и диплом об образовании.

Какие документы нужны для выезда за границу на машине

Права.

Техпаспорт на машину.

Украинские номера на машину.

Страховка.

Если ты едешь не на своей машине, то нужна доверенность на авто (владелец должен написать в ней, что разрешает выезжать на своем транспорте за границу).

Временный регистрационный талон на машину.

Выезд студентов за границу в военное время, а точнее проблемы с пересечением границы, наделали много шума в украинском обществе и создали ряд недоразумений.

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