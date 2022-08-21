Теперь можно использовать Дію за границей! Какие страны признали украинское приложение

Украинское приложение Дія можно назвать революционным в государственном управлении. Ведь электронные документы, которые есть у каждого в смартфоне, равноценны бумажным. Для украинцев — это уже привычно, а вот для людей за границей — в новинку.
Однако этим мы доказываем, что Украина — современная страна, которая делает все для удобства граждан.
Недостатком Дії было то, что электронные документы не принимали за границей, но сейчас все меняется. Гражданам Украины теперь разрешается пользоваться персональными данными из приложения Дія в других странах. Платформу признали в 58 странах мира!
Граждане Украины смогут использовать приложение и электронные документы для получения услуг за границей. Соответствующее решение принял Кабмин Украины.
Дія значительно упростила жизнь украинцев, в частности, во время войны в приложении можно оформить справку ВПЛ. Ранее мы рассказывали, как подать заявку на получение справки ВПЛ в Дії.
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