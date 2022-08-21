Теперь можно использовать Дію за границей! Какие страны признали украинское приложение

Украинское приложение Дія можно назвать революционным в государственном управлении. Ведь электронные документы, которые есть у каждого в смартфоне, равноценны бумажным. Для украинцев — это уже привычно, а вот для людей за границей — в новинку.

Однако этим мы доказываем, что Украина — современная страна, которая делает все для удобства граждан.

Недостатком Дії было то, что электронные документы не принимали за границей, но сейчас все меняется. Гражданам Украины теперь разрешается пользоваться персональными данными из приложения Дія в других странах. Платформу признали в 58 странах мира!

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Граждане Украины смогут использовать приложение и электронные документы для получения услуг за границей. Соответствующее решение принял Кабмин Украины.

Список страны, признавших документы в приложении Дія

Австрия;

Азербайджан;

Аргентина;

Буркина-Фасо;

Люксембург;

Греция;

Грузия;

Израиль;

Ирландия;

Мавритания;

Италия;

Канада;

Андорра;

Лихтенштейн;

Монако;

Бельгия;

Дания;

Испания;

Марокко;

Норвегия;

Таиланд;

Швеция;

Латвия;

Литва;

Нидерланды;

Новая Зеландия;

ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты);

Португалия;

Австралия;

Албания;

Болгария;

Босния и Герцеговина;

Эстония;

Исландия;

Кабо-Верде;

Кипр;

Мальта;

Молдова;

Северная Македония;

Польша;

Сан-Марино;

США (Соединенные Штаты Америки);

Сенегал;

Словения;

Черногория;

Хорватия;

Румыния;

Словакия;

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;

Уругвай;

Тунис;

Турция;

Венгрия;

Германия;

Финляндия;

Франция;

Чехия;

Швейцария.

Дія значительно упростила жизнь украинцев, в частности, во время войны в приложении можно оформить справку ВПЛ. Ранее мы рассказывали, как подать заявку на получение справки ВПЛ в Дії.

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