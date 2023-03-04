Оформити документи за кордоном просто! Список країн, де працює український паспортний сервіс

Нині за межами нашої країни перебуває понад 14 мільйонів українців. Всі вони опинилися у чужих країнах через повномасштабне вторгнення РФ на територію України. Європа радо прийняла в себе українських біженців та пропонує нашим громадянам послуги, які можуть стати необхідними за кордоном.
Серед них — паспортний сервіс, адже багато українців виїздили з України без документів або втрачали їх уже за кордоном, або ж у документів виходить термін дії.
ДПСУ дала перелік країн Європи, в яких можна знайти українські паспортні сервіси.
Проект ДПСУ Документ запустив можливість для українців за кордоном оформлювати документи українського зразка.
Там українці можуть отримати такі послуги, як:
У ДПСУ також зазначили ціни за вироблення документів за кордоном. До прикладу, оформити перший паспорт громадянина України (ID-картка) у Польщі буде коштувати 375 злотих, у Словаччині — €80, а у Чехії та Туреччині — 1900 чеських крон та 1650 турецьких лір відповідно.
Також за кордоном можна використовувати український застосунок Дія: читай, які країни визнали документи в Дії.
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