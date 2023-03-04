Оформити документи за кордоном просто! Список країн, де працює український паспортний сервіс

Нині за межами нашої країни перебуває понад 14 мільйонів українців. Всі вони опинилися у чужих країнах через повномасштабне вторгнення РФ на територію України. Європа радо прийняла в себе українських біженців та пропонує нашим громадянам послуги, які можуть стати необхідними за кордоном.

Серед них — паспортний сервіс, адже багато українців виїздили з України без документів або втрачали їх уже за кордоном, або ж у документів виходить термін дії.

ДПСУ дала перелік країн Європи, в яких можна знайти українські паспортні сервіси.

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Де можна оформити паспорт за кордоном

Проект ДПСУ Документ запустив можливість для українців за кордоном оформлювати документи українського зразка.

Паспортний сервіс за кордоном працює:

у Польщі — Варшава, Краків, Гданськ, Вроцлав;

у Туреччині — Стамбул;

у Словаччині — Братислава;

у Чехії — Прага.

Там українці можуть отримати такі послуги, як:

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (зокрема замість втраченого або викраденого);

обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);

одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;

обмін посвідчення водія.

Оформити паспорт за кордоном: скільки коштує

У ДПСУ також зазначили ціни за вироблення документів за кордоном. До прикладу, оформити перший паспорт громадянина України (ID-картка) у Польщі буде коштувати 375 злотих, у Словаччині — €80, а у Чехії та Туреччині — 1900 чеських крон та 1650 турецьких лір відповідно.

Також за кордоном можна використовувати український застосунок Дія: читай, які країни визнали документи в Дії.

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