Загубив(-ла) паспорт у Польщі? Що робити і куди звертатися — покрокова інструкція від посольства України

Якщо ти перебуваєш у Польщі на тимчасовому захисті чи як турист(-ка) і втратив(-ла) закордонний паспорт, потрібно буде зробити кілька важливих дій, щоб повернутися додому з документом, що посвідчує особу.
Що робити, якщо загубив(-ла) паспорт у Польщі — читай покрокову інструкцію в нашому матеріалі.
Посольство України в Польщі поділилось потрібною пам’яткою, що робити, якщо загубив(-ла) закордонний паспорт у Польщі. Це вкрай важливо, адже твоїми загубленими чи вкраденими документами можуть скористатися шахраї.
Якщо в тебе є з собою внутрішній паспорт України — це значно спростить ситуацію, адже підтверджувати особу додатково не буде потрібно.
Взаємодіяти необхідно з консульською установою України та польською поліцією. За отримання довідки від польської поліції про втрату паспорта доведеться заплатити.
Якщо ти втратив(-ла) паспорт, прочитай цю інструкцію, щоб знати, що робити далі.
Якщо ти загубив(-ла) паспорт України на території Польщі, потрібно зробити кілька важливих кроків:
Раніше ми розповідали, як оформити закордонний паспорт онлайн.
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