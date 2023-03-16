Загубив(-ла) паспорт у Польщі? Що робити і куди звертатися — покрокова інструкція від посольства України

Якщо ти перебуваєш у Польщі на тимчасовому захисті чи як турист(-ка) і втратив(-ла) закордонний паспорт, потрібно буде зробити кілька важливих дій, щоб повернутися додому з документом, що посвідчує особу.

Що робити, якщо загубив(-ла) паспорт у Польщі — читай покрокову інструкцію в нашому матеріалі.

Що робити, якщо загубив(-ла) паспорт у Польщі: покрокова інструкція

Посольство України в Польщі поділилось потрібною пам’яткою, що робити, якщо загубив(-ла) закордонний паспорт у Польщі. Це вкрай важливо, адже твоїми загубленими чи вкраденими документами можуть скористатися шахраї.

Зараз також дивляться

Якщо в тебе є з собою внутрішній паспорт України — це значно спростить ситуацію, адже підтверджувати особу додатково не буде потрібно.

Взаємодіяти необхідно з консульською установою України та польською поліцією. За отримання довідки від польської поліції про втрату паспорта доведеться заплатити.

Якщо ти втратив(-ла) паспорт, прочитай цю інструкцію, щоб знати, що робити далі.

Якщо ти загубив(-ла) паспорт України на території Польщі, потрібно зробити кілька важливих кроків:

Негайно повідом про втрату документа найближчу дипломатичну чи консульську установу України в Республіці Польща. В установі необхідно заповнити заяву з метою підтвердження особи (якщо в тебе з собою немає внутрішнього паспорта України). Після підтвердження особи Консульський відділ Посольства України видає лист-звернення до органів поліції, щоб отримати довідку про втрату паспорта. Звернись до поліції Польщі та підтверди втрату документа. За довідку тобі доведеться сплатити 17 злотих (приблизно 142 грн) на рахунок, який дадуть у поліції. Для повернення в Україну потрібно оформити посвідчення особи в Консульському відділі посольства України в Польщі за адресою ал. Шуха 7, м. Варшава.

Раніше ми розповідали, як оформити закордонний паспорт онлайн.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!