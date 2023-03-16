Твоя безпека

Загубив(-ла) паспорт у Польщі? Що робити і куди звертатися — покрокова інструкція від посольства України

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 16 Березня 2023, 08:00
Що робити, якщо загубив паспорт у Польщі: покрокова інструкція
Фото: Pexels

Більше новин
Усміхнена депресія
Депресія — це не завжди про сум та сльози. Що таке усміхнена депресія та як її визначити: пояснює психологиня
У Чорному морі зафіксована нетипова активність ворога — Гуменюк
Нетипова активність росіян на морі — що це означає? Гуменюк пояснила маневри флоту РФ
Коли почнуться весняні канікули
Підуть відпочивати вже у березні: коли почнуться весняні канікули для школярів
Пухкі панкейки від Джеймі Олівера
Смакота! Пухкі панкейки з медом та йогуртом — простий рецепт від Джеймі Олівера
Дивитись більше

Матеріали по темі

Коли почнуться весняні канікули
Підуть відпочивати вже у березні: коли почнуться весняні канікули для школярів
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Сувеніри з російської техніки
Сувенір із фронту: як волонтери виготовляють годинники з російської техніки
Карта бойових дій в Україні 16.03.2023 онлайн
Збили Су-25 та завдали численних ударів по особовому складу ворога: карта бойових дій в Україні 16 березня в режимі онлайн

Відео
0:06:40
У Чорному морі зафіксована нетипова активність ворога — Гуменюк

Нетипова активність росіян на морі — що це означає? Гуменюк пояснила маневри флоту РФ
0:03:50
Сувеніри з російської техніки
Сувенір із фронту: як волонтери виготовляють годинники з російської техніки
0:03:32
Гуртом готують для ЗСУ: як у Мирному допомагають захисникам
Готують для ЗСУ на єдиній вцілілій кухні: як люди з села Мирне допомагають захисникам
Карта бойових дій в Україні 16.03.2023 онлайн
Збили Су-25 та завдали численних ударів по особовому складу ворога: карта бойових дій в Україні 16 березня в режимі онлайн
0:04:11
Житло для ВПО в Одесі
Поки народжувала, рідний дім зруйнувала ракета… В Одесі зводять житло для переселенців
0:03:11
Авто на фронт
Їдуть на фронт, щоб наближати перемогу. Як старі авто стають скарбом у руках майстрів
0:02:44
Модульний будинок
Будинок за хвилину: одеські інженери зробили неймовірне
0:05:59
Юлія
Від реклами брендів до захисту України: як військова Юлія ламає стереотипи
0:03:16
Анна Мелешко
Народжувала вдома, зашивали звичайною голкою: історія одних пологів під окупацією
Карта бойових дій в Україні
Загарбники готуються до оборони, але не припиняють штурмів: карта бойових дій в Україні 15 березня в режимі онлайн
Більше відео
Коли почнуться весняні канікули
Читати далі
Підуть відпочивати вже у березні: коли почнуться весняні канікули для школярів
Битва за острів Зміїний: фільм ГУР про звільнення острова
Читати далі
Море. Битва за острів Зміїний. Потужний фільм від ГУР про звільнення острова від окупантів

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь