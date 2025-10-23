Наконец-то без русского: Рада приняла изменения к оформлению паспортов

Верховная Рада Украины 23 октября 2025 приняла постановление №13369, которое вносит изменения в образцы паспортов граждан Украины, в том числе зарубежных.

Читай в материале подробную информацию о нововведениях и кого они будут касаться.

Без русского языка: что изменится в паспортах украинцев

Главная новация и поправка в законодательстве — отмена дублирования записей на русском языке в паспортах в форме книжечки. Теперь все данные в таких документах будут исключительно на украинском. Постановление было поддержано 265 народными депутатами во время пленарного заседания.

Изменения касаются паспортов-книжек, которые с 2016 года практически не выдаются: новые паспорта оформляют только в виде ID-карт. Последние книжечки печатались в 2014 году, а с 2016-го их заменили пластиковыми карточками. Однако в исключительных случаях, по решению суда, паспорт в форме книжечки все еще может выдаваться, но теперь с записями исключительно на украинском языке.

Отменено также постановление Кабинета Министров от 1992 года о загранпаспортах, которое больше не отвечает действующему законодательству. Существующие паспорта-книжечки с дублированием на русском языке остаются действительными — их не нужно менять.

Эта инициатива направлена ​​на приведение документов в соответствие с современными нормами, устраняя элементы, связанные с русским языком, который дублировался в старых образцах. Никакие дополнительные детали относительно сроков внедрения или влияния на граждан не приведены, но изменения подчеркивают переход к унифицированным стандартам.

Раньше мы писали, в каком возрасте в Украине меняют паспорт — читай в материале информацию, чтобы не получить штраф.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!