Паспорт в обмін на підтримку: як працюватиме множинне громадянство в Україні

У середу, 8 жовтня, Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка встановлює критерії вибору держав, з якими Україна може ввести упрощений порядок набуття громадянства. Документ підготувало Міністерство закордних справ.

Йдеться про створення механізму множинного громадянства — насамперед для країн, які є найближчими союзниками.

Потенційно це означає збільшення кількості громадян України. Люди, які мають українське коріння, зможуть повернути собі громадянство — юридично та емоційно, — пояснив заступник глави МЗС.

За якими критеріями обиратимуть

Пріоритет у питанні множинного громадянства надаватиметься країнам, які є ключовими партнерами України. Влада визначила низку конкретних критеріїв для таких держав:

членство у G7 (Групі семи) та Євросоюзі;

застосування санкцій проти Росії за агресію проти України;

підтримка незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

позиція під час голосувань у міжнародних організаціях;

наявність відносин стратегічного чи іншого виду партнерства;

рівень та перспективи розвитку двосторонніх відносин;

фінансова підтримка України;

інші критерії, які можуть мати суттєвий вплив на забезпечення національних інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики.

Коли закон запрацює

Закон про множинне громадянство Верховна Рада ухвалила у червні 2025 року, а у липні його підписав президент Володимир Зеленський. Він набуде чинності 16 жовтня.

Першими країнами, до яких планують застосувати нові правила, можуть стати Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада.

Також раніше Дмитро Кулеба розвінчав міфи про множинне громадянство та пояснив, як воно допоможе соборності України.

