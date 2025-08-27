Україна запускає множинне громадянство одразу з трьома країнами

У липня цього року президент Володимир Зеленський підписав закон про множинне громадянство в Україні.

Це дасть можливість українцям набувати громадянства іншої країни, не відмовляючись від паспорта рідної країни.

Зеленський вже розповів, з якими країнами Україна застосує механізм множинного громадянства.

Множинне громадянство: з якими країнами можливе

Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками Світового Конгресу українців зазначив, що вже ведеться необхідна робота для повноцінної роботи механізму множинного громадянства.

За словами Зеленського, вже відомі перші країни, з якими запрацює подібний механізм:

Німеччина;

Польща;

Чехія.

Після цього множинне громадянство зможуть поширити в Канаді та США.

А для іноземних громадян множинне громадянство дає право скористатися такою можливістю, якщо статус набуто за спрощеною процедурою.

А як працює множинне громадянство в інших країнах та чи можемо ми запозичувати такий досвід, розбиралися раніше.

