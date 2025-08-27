Для тебя Новости

Украина запускает множественное гражданство сразу с тремя странами

Виктория Мельник, журналист сайта 27 августа 2025, 10:00 2 мин.
множественное гражданство
Множинне громадянство в Україні Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь