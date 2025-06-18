Экзамен по языку — и паспорт в кармане! Как будет работать закон о двойном гражданстве

Украина в шаге от революционного решения — легализация множественного гражданства. За соответствующий законопроект уже проголосовали во втором чтении. Реформа назрела давно, ведь многие украинцы и сейчас имеют два паспорта. Но после войны это стало еще более актуальным.

Теперь этнические украинцы смогут получить украинское гражданство, не отказываясь от своего. Упростят процедуру и для иностранцев, защищающих Украину и для тех, кто помогает нашему государству.

Кто нуждается в множественном гражданстве

Семью Юлиана и по маме, и по папе во время Второй мировой выслали из Западной Украины в немецкие концлагеря. После победы над нацистами они мечтали вернуться домой, но это означало бы новую ссылку. Советский Союз таких, как они считал предателями, а это была украинская элита.

Один прадед, Ярослав Княгиницкий, греко-католический священник, другой, Павел Гайда, был профессором украинского языка, очень активным в освободительном движении, принадлежал к власти УНР.

Семья Юлиана оказалась в США, но как могла сохраняла свою идентичность. Поэтому мужчина, который родился и всю жизнь прожил в Чикаго, говорит по-украински почти без акцента.

Они очень переживали, что если продолжится советская власть, вообще пропадет украинский язык. И они считали, что это была их ответственность – сохранить украинский язык.

Во время Революции Достоинства, Юлиан как журналист рассказывал миру о преступлениях Януковича, а в 2022 году освещал вторжение. Сейчас он работает в организации Вместе с Украиной, которая поддерживает военных, медиков и лоббирует интересы Украины в США.

Однако у мужчины нет ни одного доказательства, что он украинец, хотя ему и хотелось бы получить паспорт с трезубцем. Но для этого Юлиан должен отказаться от американского и выбрать между двумя родинами. Так пока требует украинский закон.

Закон о множественном гражданстве: о чем он и как будет работать

Теперь все изменится. Государство разрешить украинцам иметь два паспорта и больше. Соответствующий законопроект прошел второе чтение в Верховной Раде.

Закон о множественном гражданстве в определенной степени исторический, потому что урегулировать вопросы двойного гражданства пытаются уже много лет, а некоторые украинцы имеют паспорта других государств.

— Мы должны урегулировать эту ситуацию и эти люди должны сохранить украинское гражданство параллельно с теми, какие они уже имеют, — говорит министр национального единства Алексей Чернышев.

Этот закон фактически регулирует эту ситуацию, дает возможность признать, что множественное гражданство законно.

Этническим украинцам с гражданством другой страны для получения паспорта нужно лишь подтвердить украинские корни и сдать экзамены по языку, истории и знаниям Конституции.

По упрощенной процедуре также получат гражданство иностранцы, имеющие заслуги перед Украиной и прежде всего на фронте. Им достаточно прослужить по контракту один год.

Остальные иностранцы, чтобы иметь наш паспорт, должны прожить в Украине минимум пять лет. Знание языка, истории и Конституции — главное требование ко всем. Список государств, с которыми возможно множественное гражданство, будет ограничен. Его составит Кабинет Министров.

Кроме стран-агрессоров по типу России и Беларуси, в перечне не будет стран, не признающих суверенитет и территориальную целостность. И это очень просто определить, посмотрев, как кто в ООН голосовал в 2022 году.

Налагает ли закон ограничения

После первого чтения законопроекта в декабре в него направили более 1000 поправок. Некоторые оппозиционеры потребовали лишить права голоса людей с двумя паспортами и запретить покупать землю, но это отклонили, чтобы не делить украинцев на сорта.

Это какая-то манипуляция, что китайцы или арабы примут массово украинское гражданство, изучат историю Украины, Конституцию и язык для того, чтобы скупить и вывести землю, — говорит заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

Впрочем, ограничения есть. Люди с двойным гражданством не могут занимать государственные должности и быть судьями. Это запрещает Конституция.

Юристы и международники напоминают, что более 130 стран мира признают множественное гражданство. В частности, государства Евросоюза, к которому мы стремимся. Сама Украина тоже не имеет прямого запрета.

Принцип единого гражданства, записанный в Конституции, большинство юристов трактует следующим образом: отсутствие множественного гражданства внутри Украины — невозможность получения гражданства определенной области или Автономной Республики Крым.

А что еще следует знать о множественном гражданстве Вікна спрашивали у юриста.

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