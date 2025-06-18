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Экзамен по языку — и паспорт в кармане! Как будет работать закон о двойном гражданстве

Кристина Гавриш, Журналист программы Факты ICTV 18 июня 2025, 11:00

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