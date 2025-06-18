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Іспит з мови — і паспорт у кишені! Як працюватиме закон про множинне громадянство

Христина Гавриш, Журналістка програми Факти ICTV 18 Червня 2025, 11:00

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