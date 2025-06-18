Іспит з мови — і паспорт у кишені! Як працюватиме закон про множинне громадянство

Україна за крок від революційного рішення — легалізації множинного громадянства. За відповідний законопроект вже проголосували у другому читанні. Реформа назріла давно, адже чимало українців і нині мають два паспорти. Та після війни це стало ще актуальнішим.

Тепер етнічні українці зможуть отримати українське громадянство, не відмовляючись від свого. Спростять процедуру і для іноземців, які боронять Україну і для тих, хто допомагає нашій державі.

Хто потребує множинного громадянства

Родину Юліана і по мамі, і по татові під час Другої світової вислали із Західної України до німецьких концтаборів. Після перемоги над нацистами вони мріяли повернутися додому, та це означало б нове заслання. Радянський Союз таких, як вони, вважав зрадниками, а це була українська еліта.

Один прадід, Ярослав Княгиницький, греко-католицький священник, інший, Павло Гайда, був професором української мови, був дуже активним у визвольному русі, належав до влади УНР.

Родина Юліана опинилася у США, але як могла берегла свою ідентичність. Тому чоловік, який народився і все життя прожив у Чикаго, розмовляє українською майже без акценту.

Вони дуже переживали, що якщо продовжиться радянська влада, то взагалі пропаде українська мова. І вони вважали, що це була їхня відповідальність — зберегти українську мову.

Під час Революції Гідності, Юліан як журналіст розповідав світу про злочини Януковича, а у 2022 висвітлював вторгнення. Нині він працює в організації Разом за Україну, яка підтримує військових, медиків та лобіює інтереси України у США.

Проте чоловік не маю жодного доказу, що він українець, хоч йому і хотілося б отримати паспорт з тризубом. Та для цього Юліан мусить відмовитися від американського та обрати між двома батьківщинами. Так поки що вимагає український закон.

Закон про множинне громадянство: про що він та як працюватиме

Нині ж все зміниться. Держава дозволить українцям мати два паспорти й більше. За відповідний законопроект вже у другому читанні проголосували у Верховній Раді.

Закон про множинне громадянство є певною мірою історичний, бо врегулювати питання подвійного громадянства намагаються вже багато років, а деякі українці мають паспорти інших держав.

— Ми маємо врегулювати цю ситуацію і ці люди мають зберегти українське громадянство паралельно з тим, які вони вже мають, — каже міністр національної єдності Олексій Чернишов.

Цей закон фактично врегульовує цю ситуацію, дає можливість визнати, що множинне громадянство є законним.

Етнічним українцям з громадянством іншої країни для отримання паспорта треба лише підтвердити українське коріння та скласти іспити з мови, історії й на знання Конституції.

За спрощеною процедурою також отримають громадянство іноземці, які мають заслуги перед Україною і передусім ті, хто на фронті. Їм достатньо прослужити за контрактом один рік.

Решта іноземців, щоб мати наш паспорт, мають прожити в Україні принаймні п’ять років. Знання мови, історії та Конституції — головна вимога до всіх. Список держав, з якими можливе множинне громадянство буде обмежений. Його складе Кабінет Міністрів.

Окрім країн-агресорів на кшталт Росії та Білорусі, у переліку не буде країн, що не визнають суверенітет і територіальну цілісність. І це дуже просто визначити, подивившись, як хто в ООН голосував у 2022 році.

Чи накладає закон обмеження

Після першого читання законопроекту у грудні до нього надіслали понад 1000 поправок. Деякі опозиціонери вимагали позбавити права голосу людей з двома паспортами та заборонити їм купувати землю, але це відхилили, щоб не ділити українців на сорти.

Це якась маніпуляція, що китайці чи араби масово приймуть українське громадянство, вивчать історію України, Конституцію та мову для того, щоб скупити й вивести землю, — говорить заступниця голова фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.

Втім, обмеження є. Люди з подвійним громадянством не можуть обіймати державні посади та бути суддями. Це забороняє Конституція.

Юристи та міжнародники нагадують, що понад 130 країн світу визнають множинне громадянство. Зокрема, держави Євросоюзу, до якого ми прагнемо. Сама Україна теж не має прямої заборони.

Принцип єдиного громадянства, записаний в Конституції, більшість юристів трактує так: відсутність множинного громадянства всередині України — це неможливість отримання громадянства певної області чи Автономної Республіки Крим.

А що ще варто знати про множинне громадянство Вікна питали у юриста.

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