ВР ухвалила закон про множинне громадянство в Україні у другому читанні: деталі документа

7 серпня у Верховній Раді був зареєстрований новий законопроект 11469 про множинне громадянство в Україні, поданий президентом України Володимиром Зеленським. Це вже друге подання подібного документа.

17 грудня Верховна Рада підтримала за основу у першому читанні закон про введення інституту множинного громадянства в Україні.

А 18 червня 2025 Рада ухвалила закон у другому читанні. Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, за рішення віддали голоси 243 депутати.

Законопроект про множинне громадянство в Україні: деталі документа

Нагадаємо, в січні 2024 президент уже пропонував такий проект закону. У пояснювальній записці нового законопроекту йдеться, що закон зможе забезпечити умови для повернення українців, що виїхали через повномасштабну війну, і збереже їхнє громадянство.

Адже у багатьох українців, які виїхали на початку повномасштабної війни, вже є посвідки на довготривале проживання, які надалі можуть стати основою для набуття ними громадянства інших країн. Поки Україна не визнає подвійного громадянства, тож чимало українців потенційно можуть його змінити.

Також проект закону про множинне громадянство в Україні має розширити можливості набуття українського громадянства іноземцями та осіб без громадянства. Множинність громадянства за законопроектом Зеленського могла б допускатися в таких випадках:

одночасне набуття дитиною при народженні громадянства України та громадянства іншої держави;

набуття дитиною з українським громадянством громадянства своїх усиновлювачів-іноземців;

автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;

автоматичне набуття повнолітнім громадянином України іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, який підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;

набуття громадянства України у спрощеному порядку для іноземців, які є громадянами держав, що входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку;

набуття громадянином України громадянства держав з переліку тих, чиї громадяни набувають громадянство України у спрощеному порядку.

Читати на тему Правова гармонія чи конфлікти? Розбираємося з політологом та юристом у питанні множинного громадянства Вікна вирішили розібрати поняття інституту множинного громадянства з політологом Ярославом Телешуном та юристом Сергієм Ланкіним.

У законопроекті пропонується не надавати множинного громадянства громадянам РФ або громадянам держав, які не визнають суверенітет і територіальну цілісність України.

Для іноземців, які проходять або проходили службу за контрактом у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту, Національній гвардії України, або одружилися з громадянками (громадянами) України також пропонується спрощене набуття громадянства України.

Раніше ми розповідали, скільки українців за кордоном хочуть отримати інше громадянство.

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