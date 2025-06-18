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ВР ухвалила закон про множинне громадянство в Україні у другому читанні: деталі документа

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 18 Червня 2025, 11:15
закон про множинне громадянство
Фото Unsplash

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