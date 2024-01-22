Зеленський подасть до Верховної Ради законопроект про множинне громадянство: що це означає та кого може стосуватися

Сьогодні, 22 січня 2024 року, у День Соборності України, президент Володимир Зеленський повідомив, що внесе до Верховної Ради України законопроект, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства.

Що означає інститут множинного громадянства та хто його зможе мати, читай у матеріалі.

Множинне громадянство в Україні: заява Зеленського

У своєму привітанні з Днем Соборності України Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабної війни багатомільйонна діаспора українців у світі активізувалася й допомагала нашій країні різними способами. Тому усі, хто має українське коріння і не забув його, повинні мати змогу стати українцями й за паспортом.

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— Сьогодні я вношу у Верховну Раду України ключовий законопроект, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства.

Він дасть змогу мати наше громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу. Звісно, окрім громадян країни-агресора.

Усі, хто в періоди різних хвиль еміграції вимушено залишив рідну землю, опинившись у Європі, США, Канаді, країнах Азії, Латинської Америки. Всі, хто допомагає нам попри сотні й тисячі кілометрів від рідної землі.

Іноземні добровольці, які стали на захист України, усі, хто воює за свободу України, як за рідну Батьківщину. І Україна стане для них такою.

Для всіх, хто зможе відчути, що бути в Україні — означає бути вдома. Не туристами, а громадянами. Великої, соборної, єдиної України, — акцентував він.

Що таке інститут множинного громадянства

Подвійне громадянство в міжнародному праві заведено позначати терміном біпатризм, або множинне громадянство. Це такий правовий статус особи, за якого вона одночасно володіє громадянством більше ніж однієї держави.

Подвійне громадянство найчастіше породжується в результаті колізії законодавства різних держав, коли одна держава під час визначення приналежності до свого громадянства принципом “право крові” — визнає своїми громадянами осіб, батьки яких є її громадянами, а інша держава дотримується принципу “право ґрунту” — визнає своїми громадянами осіб, що народилися на її території. Часто країна може не вимагати відмови від громадянства держави своїх батьків.

На сьогодні інститут подвійного або множинного громадянства мають понад 100 країн світу. Подвійне чи множинне громадянство має свої переваги: захист від політичної, економічної та соціальної нестабільності у країні постійного проживання; можливість безвізового в’їзду до багатьох країн світу; можливість працювати і вести власний бізнес в іншій країні тощо.

Множинне громадянство виникає, якщо в законодавстві не міститься повного набору обмежувальних обставин, що перешкоджають його виникненню.

Але варто зазначити, що, відповідно до статті 4 Конституції України, в Україні запроваджено принцип єдиного громадянства. Цей принцип також закріплений і в Законі України Про громадянство України 2001 року.

Але ані Закон, ані Кримінальній кодекс чи Кодекс про адміністративні правопорушення не передбачають відповідальність для громадян України за отримання подвійного громадянства або свідоме приховування цього факту. Єдиним випадком відповідальності є положення Закону про втрату громадянства України внаслідок добровільного набуття повнолітнім громадянином України громадянства іншої країни.

Тому законопроект про запровадження інституту множинного громадянства може стати значною зміною у нашому законодавстві.

Які країни мають множинне громадянство

Мати подвійне громадянство дозволено у 130 країнах світу, серед яких: США та Канада, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Угорщина, Латвія, Литва, Люксембург, Польща, Португалія, Румунія, Сербія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Велика Британія, Ватикан.

58 країн, серед яких на цю мить Україна, не визнають подвійного громадянства, серед яких: Афганістан, Іран, ОАЕ, Китай, Узбекистан Казахстан, Грузія, Індія, Японія, Саудівська Аравія та Північна Корея.

Принципу єдиного громадянства також дотримуються: Норвегія, Монако, Словаччина, Чорногорія, Австрія, Естонія, Нідерланди, Сан-Марино, Ліхтенштейн.

Коли одні хочуть отримати громадянство України, інші замислюються, чи можна його не мати. Раніше ми розповідали, чи можна відмовитися від українського громадянства під час війни.

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