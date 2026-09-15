Штраф за парковку на месте для человека с инвалидностью: куда приходит и какая сумма

Все водители должны соблюдать правила дорожного движения, это касается не только поведения на дороге, но и парковки. Во-первых, парковать авто можно в разрешенных местах, во-вторых, даже там нужно смотреть на знаки и следовать указаниям, например, не занимать места, отведенные для людей с инвалидностью.

Для водителей с инвалидностью обычно отведены удобные места, но некоторые водители могут их занимать, за это придется заплатить штраф. Читай, что нужно знать о штрафе за парковку на месте для человека с инвалидностью.

Следует отметить, что нарушения ПДД могут фиксировать не только сотрудники полиции, но и специальные камеры.

Штраф за парковку на месте для человека с инвалидностью: сумма

Согласно ст. 122 КУоАП, стоянка или остановка транспортного средства на месте, предназначенном для людей с инвалидностью, или тех, кто перевозит людей с инвалидностью, а также остановка транспортного средства так, что оно преграждает движение водителям с инвалидностью или тем, кто перевозит лица с инвалидностью, наказывается штрафом в размере 60-100 необлагаемых минимумов.

То есть, штраф за парковку на месте для человека с инвалидностью может составить 1020-1700 грн.

Штраф также можно получить за:

то, что водитель повторно паркуется на месте для людей с инвалидностью — 2040-2550 грн;

то, что водитель незаконно использует значок “человек с инвалидностью за рулем” — 1020-2700 грн.

Впрочем, 25 июня 2025 года Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, который предлагает увеличить штрафы и ввести новые требования для парковки на специально отведенных местах.

Закон предусматривает следующие изменения:

увеличить штраф за незаконную парковку на местах для людей с инвалидностью до 5100 грн;

установить обязательный опознавательный знак Водитель с инвалидностью и QR-код на авто для водителей с инвалидностью или перевозящих их;

ввести ответственность за парковку без надлежащего знака и QR-кода.

Штраф будут налагаться при создании препятствий водителям с инвалидностью или водителям, перевозящим лиц с инвалидностью, при остановке или стоянке управляемых ими транспортных средств. А также за неправомерное использование опознавательного знака Водитель с инвалидностью. По состоянию на сентябрь 2026 года законопроект еще не принят Верховной Радой, поэтому действуют старые нормы.

Как узнать штраф за парковку на месте для человека с инвалидностью

О штрафе за превышение скорости водителя могут известить сотрудники полиции при остановке. Если превышение скорости зафиксировали камеры, водитель может узнать о штрафе на нескольких сервисах, в частности в Дії.

Проверить штрафы на авто можно:

на сайте Главного сервисного центра МВД Украины;

в приложении Дії;

в мобильном приложении Штрафы ПДД;

с помощью телеграмм-ботов;

в приложениях Monobank/Приват24.

Ранее мы рассказывали сколько промилле разрешено в Украине 2026: нормы, штрафы и что нужно знать водителям.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!