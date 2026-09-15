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Штраф за парковку на месте для человека с инвалидностью: куда приходит и какая сумма

Богдана Макалюк, журналист сайта 15 сентября 2026, 11:00 3 мин.
штраф за парковку на месте человека с инвалидностью
Фото Pexels

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