Перелік країн буде регламентуватися: Кулеба розвінчав міфи про множинне громадянство

Учора, 22 січня 2024 року, президент України Володимир Зеленський заявив про подання до Верховної Ради законопроекта про множинне громадянство. Навколо теми вже розгорілося чимало балачок, зокрема й про те, кого такі зміни стосуватимуться і чи не загрожує це полегшенням для громадян Росії в отриманні українського громадянства.

Усі міфи про це в ефірі телемарафону Єдині новини розвіяв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він розповів ведучому Вадиму Карп’яку про запровадження в Україні множинного громадянства та пояснив: це робиться для того, щоб була соборність не лише в землях, а й у людях.

— Законопроект давно і детально продуманий, щоб не можна було зловживати множинним громадянством, — зазначив Кулеба.

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Дмитро Кулеба заявив: держава Україна хоче, щоб там, де опинилися українці за кордоном — історично та протягом двох останніх років, — мали можливість зберігати свій звʼязок з українською культурою та країною.

— Ми розуміємо, що хтось із них (українських біженців — ред.) захоче розпочати нове життя в новій країні, але хочемо, щоб ці люди не розривали свій звʼязок з Україною.

Українська держава буде берегти кожного громадянина та кожну громадянку, в якому б куточку світу вони не опинилися, — наголосив Кулеба.

Така ініціатива також стосуватиметься й наступних поколінь українців в еміграції.

Таким чином, як сказав міністр закордонних справ України, соборність нашої держави буде не лише у землях, а й у людях.

Разом з тим Кулеба спростував побоювання щодо намагань росіян отримати громадянство України.

— Ми дуже довго та детально пропрацьовували цей документ. Однак, окрім цього законопроекту, є й інші, які гарантуватимуть відсутність зловживання подвійним громадянством.

Ми однозначно виключаємо можливість множинного громадянства з громадянами країни-агресорки. Також перелік країн, з якими дозволене множинне громадянство, буде регламентуватися.

Дмитро Кулеба переконує, що загрози розриву суверенітету цей законопроект для України не несе.

Також він додав, що наявність множинного громадянства не є підставою для виїзду за межі України та ухилу від служби.

Детальніше про заяву Володимира Зеленського щодо законопроекту про множинне громадянство можеш дізнатися з нашого іншого матеріалу.

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