Рекордне поповнення: на Вінниччині народилося 12 телят у стаді червонокнижних зубрів

На Вінниччині лісники продовжують опікуватися унікальною родиною червонокнижних європейських зубрів, яка наразі є однією з найчисленніших у державі. За результатами останнього підрахунку, вінницька популяція нараховує вже понад 140 особин.

Попри люті морози та глибокий сніг, велетні почуваються комфортно завдяки цілодобовій підтримці фахівців. Минулий рік став особливо успішним для стада: завдяки належному догляду та охороні на світ з’явилося 12 телят.

Як лісники оберігають найбільшу популяцію зубрів у люті морози

Цьогорічна зима видалася складною через велику кількість опадів, що значно ускладнює пересування тварин лісом. Високий сніговий покрив не лише заважає зубрам шукати їжу, а й може травмувати їм ноги.

Аби допомогти лісовим мешканцям, лісники щонайменше двічі на тиждень доставляють тонни сіна, кукурудзи, ячменю та різнотрав’я до спеціально облаштованих годівниць. Крім того, фахівці постійно прогортають лісові дороги, аби звірі могли безперешкодно дістатися до місць підгодівлі. Весь цей провіант заготовляється ще влітку, щоб у критичні періоди тварини не відчували дефіциту енергії.

Історія вінницьких зубрів розпочалася ще наприкінці 70-х років, коли до регіону завезли перших шістьох особин — чотирьох самиць та двох самців. За десятиліття популяція значно розрослася і тепер займає територію площею 18 тисяч гектарів.

У стаді панує матріархат — колонією керує найдосвідченіша самиця. Лісники зазначають, що зубри — дуже полохливі та обережні істоти, тому для їхнього обліку та стеження за молодняком активно використовують дрони.

Особлива увага приділяється безпеці стада. Після трагічних подій 2016 року, коли від рук браконьєрів загинуло щонайменше 15 тварин, охорона лісових угідь була посилена в рази. Щоденний моніторинг пересування стада став обов’язковим ритуалом для лісників.

Сьогодні вінницька популяція зубрів має статус донорської: вона є настільки стабільною та здоровою, що окремих особин можуть передавати в інші регіони України для відновлення чисельності виду в нових ареалах.

