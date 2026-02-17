Рекордное пополнение: в Винницкой области родилось 12 телят в стаде краснокнижных зубров

В Винницкой области лесники продолжают заниматься уникальной семьей краснокнижных европейских зубров, которая является одной из самых многочисленных в государстве. По результатам последнего подсчета, винницкая популяция насчитывает более 140 особей.

Несмотря на сильные морозы и глубокий снег, великаны чувствуют себя комфортно благодаря круглосуточной поддержке специалистов. Прошлый год стал особенно успешным для стада: благодаря надлежащему уходу и охране на свет появилось 12 телят.

Как лесники оберегают самую большую популяцию зубров в лютые морозы

Нынешняя зима показалась сложной из-за большого количества осадков, что значительно усложняет передвижение животных по лесу. Высокий снежный покров не только мешает зубрам искать пищу, но может травмировать им ноги.

Чтобы помочь лесным жителям, лесники по меньшей мере дважды в неделю доставляют тонны сена, кукурузы, ячменя и разнотравья в специально обустроенные кормушки. Кроме того, специалисты постоянно пролистывают лесные дороги, чтобы звери могли беспрепятственно добраться до мест подкормки. Весь этот продукт заготавливается еще летом, чтобы в критические периоды животные не испытывали дефицита энергии.

История винницких зубров началась еще в конце 70-х годов, когда в регион завезли первых шести особей — четырех самок и двух самцов. За десятилетие популяция значительно разросла и теперь занимает территорию площадью 18 тысяч гектаров.

В стаде царит матриархат — колонией руководит самая опытная самка. Лесники отмечают, что зубры очень пугливые и осторожные существа, поэтому для их учета и слежки за молодняком активно используют дроны.

Особое внимание уделяется безопасности стада. После трагических событий 2016 года, когда от рук браконьеров погибли не менее 15 животных, охрана лесных угодий была усилена в разы. Ежедневный мониторинг передвижения стада стал обязательным ритуалом лесников.

Сегодня винницкая популяция зубров имеет статус донорской: она настолько стабильна и здорова, что отдельных особей могут передавать в другие регионы Украины для восстановления численности вида в новых ареалах.

