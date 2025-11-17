“Говори нормально”: у Дніпрі жінка вимагала від таксиста спілкуватися російською

Нещодавно у Дніпрі спалахнув мовний скандал. Сутичка почалася між пасажиркою і таксистом. Жінка вимагала від водія спілкуватися російською. Натомість Ігор Талалай, який був за кермом, заявив, що після полону для нього це питання честі.

За його словами, найбільше його здивувала реакція колег, які стали на бік клієнтки. Що каже сама російськомовна пасажирка? Дізнавалася журналістка Вікна-новини Анастасія Вільхова.

Мовний скандал у Дніпрі: пасажирка вимагала від водія говорити російською

Лайка образи й звинувачення — так закінчилась чергова поїздка на таксі у Дніпрі. Пасажирка вимагала, аби таксист говорив з нею російською. Автор відео, на якому чутно суперечку, — Ігор Талалай. Зняті ним кадри сколихнули мережу.

— Приїхав, взяв звичайне замовлення і коментував дорожню ситуацію, на що пані почала перепитувати, мовляв: “Що ти сказав? Я не розумію”. Я кажу: “Слово “зухвале”. Вона каже: “Я не розумію, говори нормально”.

Через агресивну поведінку Ігор попросив пасажирку залишити авто. Каже, що у 2022 потрапив у російський полон під час спроби евакуювати цивільних з-під Маріуполя. Тому для нього українська мова — це не вибір, а принцип.

— Мені, як полоненому, пропонували перекладача. Перекладач приходив, але в них доволі радикальні методи. Тебе б’ють, знущаються, поки ти не почнеш робити те, що вони хочуть.

В коментарі пасажирка заявила, що не планує змінювати своїх звичок.

— Замовила таксі й все. Але я не переучуватимуся говорити українською мовою. Я не робитиму цього. Я за наших людей, за Україну, за військових, але я не розумію взагалі, в чому справа. Я не розумію сенсу всього, що відбувається.

Якою була реакція інших таксистів

І якщо до такого ставлення пасажирів Ігор вже звик, то реакцією колег був здивований. Після інциденту він виклав відео у внутрішній чат водіїв.

— Я можу процитувати. Тут пишуть: “Що тут обговорювати? Сів клієнт, сказав: “Добрый вечер”, відповідаєш російською. А якщо сказав “Доброго вечора”, відповідаєш українською”.

У мене діти спілкуються російською мовою. Якби водій був зациклений на українській, їм було б некомфортно, — додав інший водій у переписці.

У самій же компанії повідомили, що вже провели внутрішнє розслідування. Менеджер залишив посаду за власним бажанням.

Що кажуть мовна омбудсменка та адвокат

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що водії таксі не зобов’язані переходити на іншу мову, окрім української.

— В рішенні Конституційного суду від 2021 року зауважено, що громадянин України не зобов’язаний знати будь-яку мову, окрім державної. Якщо це просто українець, який надає послугу і від нього вимагають перейти на мову країни-агресора, це вже, я вважаю, певний тиск.

Втім, чи мав право Ігор зупиняти поїздку? Адвокат Станіслав Ліфлянчик зауважує, що своєю поведінкою пасажирка порушила статтю 173 Кодексу про адміністративні правопорушення — хуліганство.

— Але на той момент таксист їй вже відмовив в наданні послуги. Тобто спочатку таксист відмовив, а це порушення закону, потім вона порушила закон і права таксиста.

Нині ж Ігор планує звернутися до поліції. І якщо провину жінки доведуть, їй може загрожувати штраф або ж громадські роботи.

Нещодавно Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови оприлюднив тривожну статистику — понад 80% школярів у Києві спілкуються російською.

