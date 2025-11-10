Для тебе Освіта

Київ — зросійщений? Понад 80% школярів столиці спілкуються російською

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 10 Листопада 2025, 13:00 3 хв.
вчителів говорять російською
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь