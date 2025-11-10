Київ — зросійщений? Понад 80% школярів столиці спілкуються російською

У столиці України спостерігається критична ситуація з дотриманням мовного законодавства в закладах загальної середньої освіти.

За результатами моніторингового дослідження, проведеного Державною службою якості освіти спільно з Уповноваженим із захисту державної мови, показники застосування української мови в київських школах значно нижчі за середні по країні.

Читай у матеріалі деталі щодо вживання української мови у київських школах та з чим це пов’язано.

Скільки вчителів та школярів спілкуються російською в школі — статистика

Про це повідомив заступник керівника Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови Сергій Сиротенко під час презентації даних.

Моніторинг, що тривав у квітні-травні 2025 року, виявив, що 24% вчителів Києва порушують мовний закон під час уроків, застосовуючи недержавну мову, а 40% — на перервах. Для порівняння, середні показники по Україні становлять 14% на уроках і 21% на перервах.

Ще гірша ситуація серед учнів: 66% школярів столиці спілкуються недержавною мовою на уроках, а 82% — на перервах (проти 40% і 52% по країні відповідно). Лише 18% київських учнів зазначили, що говорять виключно українською.

Київ можна віднести до зросійщених регіонів України… Молоде покоління застосовує російську мову навіть частіше, ніж їхні батьки… Через інтернет, соціальні мережі Росія впливає на наших дітей, на формування мовних звичок, — наголосив Сергій Сиротенко.

За словами Сиротенка, невелика кількість скарг щодо порушень у школах (лише близько 5% від загальних звернень до Уповноваженого стосуються освіти, а щодо шкіл — одна четверта від цих) не свідчить про відсутність проблеми.

Це пов’язано зі специфікою відносин між суб’єктами освітнього процесу. Батьки й діти певною мірою зацікавлені в лояльності вчителів. Крім того, існує проблема з фіксацією порушення, — пояснив він.

Експерт закликав до ухвалення законопроєкту №13072 про внесення змін до деяких законів щодо використання мови в освітньому процесі.

Цей закон не є ідеальним і не вирішить всіх питань. Але він створить певні правові підстави для впливу і на батьків, і на дітей.

Крім того, керівники шкіл зобов’язані забезпечувати та контролювати виконання мовного закону, несучи за це персональну відповідальність. Рекомендується організувати системну просвітницьку роботу для вчителів і учнів, щоб посилити правову та ціннісну обізнаність.

Раніше ми розповідали, чи можуть вчителі говорити російською у школі — читай у матеріалі, як педагоги мають спілкуватися в закладі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!