Киев — русифицированный? Более 80% школьников столицы общается на русском

В столице Украины наблюдается критическая ситуация с соблюдением языкового законодательства в общеобразовательных учреждениях.

По результатам мониторингового исследования, проведенного Государственной службой качества образования совместно с Уполномоченным по защите государственного языка, показатели применения украинского языка в киевских школах значительно ниже средних по стране.

Сколько учителей и школьников общаются по-русски в школе — статистика

Об этом сообщил заместитель руководителя Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка Сергей Сиротенко в ходе презентации данных.

Мониторинг, продолжавшийся в апреле-мае 2025 года, обнаружил, что 24% учителей Киева нарушают языковой закон на уроках, применяя негосударственный язык, а 40% — на перерывах. Для сравнения средние показатели по Украине составляют 14% на уроках и 21% на перерывах.

Еще хуже ситуация среди учащихся: 66% школьников столицы общаются на негосударственном языке на уроках, а 82% — на перерывах (против 40% и 52% по стране соответственно). Только 18% киевских учеников отметили, что говорят исключительно на украинском.

Киев можно отнести к обросшимся регионам Украины… Молодое поколение употребляет русский язык даже чаще, чем их родители… Через интернет, социальные сети Россия влияет на наших детей, на формирование языковых привычек

, — подчеркнул Сергей Сиротенко.

По словам Сиротенко, небольшое количество жалоб по поводу нарушений в школах (только около 5% от общих обращений к Уполномоченному касаются образования, а по школам — одна четвертая от этих) не свидетельствует об отсутствии проблемы.

Это связано со спецификой отношений между субъектами образовательного процесса. Родители и дети в какой-то степени заинтересованы в лояльности учителей. Кроме того, существует проблема с фиксацией нарушения

, — объяснил он.

Эксперт призвал к принятию законопроекта №13072 о внесении изменений в некоторые законы по использованию языка в образовательном процессе.

Этот закон не идеален и не решит всех вопросов. Но он создаст определенные правовые основания для влияния и на родителей, и на детей.

Кроме того, руководители школ обязаны обеспечивать и контролировать исполнение языкового закона, неся за это персональную ответственность. Рекомендуется организовать системную просветительскую работу для учителей и учащихся, чтобы усилить правовую и ценностную осведомленность.

