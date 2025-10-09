Языковой бум в школах: почти 80% учеников называют украинский родным

Доля школьников, которые считают украинский язык родным, за год выросла с 74% до 78%. Среди педагогов этот показатель увеличился с 86% до 92%, а среди родителей остается стабильным — 82%. Об этом пишет Інтерфакс Україна со ссылкой на исследование Государственной службы качества образования и уполномоченного по защите государственного языка.

Больше украинского в повседневном общении

Исследование показывает, что украинский постепенно становится не только языком обучения, но и языком общения. 47% родителей и 32% учителей признались, что в последнее время стали чаще пользоваться государственным языком в повседневной жизни. Среди учеников таких — 43%.

Однако есть и тревожный сигнал: менее 54% респондентов пользуются украинскими интернет-ресурсами, тогда как два года назад этот показатель составлял 71%.

Меньше русского на уроках

Несмотря на войну и общественные изменения, часть участников образовательного процесса все еще признается в использовании русского языка.

По словам Уполномоченной по защите государственного языка Елены Ивановской, в 2024 году 10% учителей признавали, что на уроках используют негосударственный язык как язык учебных материалов. В 2025-м таких уже 7%.

Среди учеников тенденция схожа: 17% годом ранее и 13% в этом году заявили, что в школе все еще слышна русская речь.

Если говорить о повседневном общении, то в 2024 году 48% учеников говорили по-русски на уроках и 57% — на переменах. В 2025 году показатели снизились — до 39% и 51% соответственно.

Языковой контроль и тенденции

Ивановская также отметила, что количество жалоб на нарушение языкового законодательства в сфере высшего образования сокращается, однако в внешкольном образовании, напротив, растет.

В целом мы наблюдаем постепенное изменение языкового поведения. Украинский становится более естественным в повседневной среде, особенно среди молодежи. Но важно, чтобы этот процесс поддерживался и во внеурочной деятельности, и в семьях, — подчеркнула языковой омбудсмен.

Как проводили исследование

Мониторинг проходил с 28 апреля по 12 мая 2025 года. Были опрошены 4294 учителя, 25 695 родителей и 5727 учеников 8–11(12) классов по всей Украине.

Ещё в конце 2023 года языковой омбудсмен совместно с Государственной службой качества образования подготовили рекомендации по усилению роли украинского языка в образовательном процессе.

Учредителям школ предлагают:

расширять сеть курсов по изучению украинского языка;

издавать качественные украиноязычные учебные материалы;

поощрять директоров проводить больше языковых мероприятий и разговорных клубов;

поддерживать языковые инициативы общественности.

Школам советуют создавать благоприятную языковую среду, развивать интерактивные методики обучения, а также вовлекать родителей в совершенствование украинского языка вместе с детьми.

Напомним, что в контексте обсуждения языковой политики языковой омбудсмен Елена Ивановская высказалась о различных инициативах, касающихся контроля за функционированием украинского языка как государственного. Среди них — идея создания языковых патрулей, которую в последнее время активно обсуждают в обществе.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!