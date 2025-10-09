Досуг Опросы

Языковой бум в школах: почти 80% учеников называют украинский родным

Юлия Хоменко, редактор сайта 09 октября 2025, 15:00 3 мин.
Языковой бум в школах: почти 80% учеников называют украинский родным
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь