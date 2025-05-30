Для тебя Образование

Украинский язык — второй иностранный? Зачем польские школы меняют программу

Виктория Мельник, журналист сайта 30 мая 2025, 12:00
Украинский язык в польских школах
Фото Unsplash

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