Украинский язык — второй иностранный? Зачем польские школы меняют программу

Фото Unsplash С началом полномасштабной войны многие украинские семьи переехали жить в другие страны. Наша ближайшая соседка, Польша, приютила у себя более 900 тысяч. украинских беженцев. Многие из них — дети. Именно поэтому украинское МОН выступило с инициативой ввести украинский язык в польских школах как второй иностранный. Что об этом известно и кто сможет изучать украинский в Польше, рассказываем дальше в материале.Украинский язык в польских школах: что известно По сообщению МОН Украины, польская сторона поддержала инициативу изучения украинского языка в Польше как второго иностранного. Однако для этого нужны соответствующие условия, в частности, инициатива родителей, которые должны написать обращение в администрацию польской школы. Для этого они могут воспользоваться соответствующим заявлением по ссылке. Также преподавание украинского возможно, если в школах будут кадры — учитель украинского языка, сформирована группа учеников. Если это согласует директор школы и руководящий орган, желающие ученики смогут изучать украинский в школах Польши. Для преподавания также требуются и обучающие программы. В настоящее время их разрабатывает доцент Института Славистики Польской академии наук Павел Левчук. Читать по теме Bonjour, украинский! Французские школы открывают двери для нашего языка Украинский язык станет частью системы образования во Франции. Польская сторона также рассматривает возможность вынести предмет Украинский язык в перечень тех, по которым сдают экзамены “восьмиклассника”, то есть те экзамены, которые необходимы для перехода на следующий уровень среднего образования. Это может произойти в рамках реформы польского школьного образования в 2026-2027 годах. Действительно ли украинская компонента будет популярна среди украинцев за рубежом и что показывает на практике такая инициатива — подробнее мы рассказывали в нашем другом материале. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: освіта, Польша, Украинский язык, Школа Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter