Украинский язык — второй иностранный? Зачем польские школы меняют программу

С началом полномасштабной войны многие украинские семьи переехали жить в другие страны. Наша ближайшая соседка, Польша, приютила у себя более 900 тысяч. украинских беженцев. Многие из них — дети.

Именно поэтому украинское МОН выступило с инициативой ввести украинский язык в польских школах как второй иностранный.

Что об этом известно и кто сможет изучать украинский в Польше, рассказываем дальше в материале.

Украинский язык в польских школах: что известно

По сообщению МОН Украины, польская сторона поддержала инициативу изучения украинского языка в Польше как второго иностранного.

Однако для этого нужны соответствующие условия, в частности, инициатива родителей, которые должны написать обращение в администрацию польской школы. Для этого они могут воспользоваться соответствующим заявлением по ссылке.

Также преподавание украинского возможно, если в школах будут кадры — учитель украинского языка, сформирована группа учеников.

Если это согласует директор школы и руководящий орган, желающие ученики смогут изучать украинский в школах Польши.

Для преподавания также требуются и обучающие программы. В настоящее время их разрабатывает доцент Института Славистики Польской академии наук Павел Левчук.

Польская сторона также рассматривает возможность вынести предмет Украинский язык в перечень тех, по которым сдают экзамены “восьмиклассника”, то есть те экзамены, которые необходимы для перехода на следующий уровень среднего образования.

Это может произойти в рамках реформы польского школьного образования в 2026-2027 годах.

Действительно ли украинская компонента будет популярна среди украинцев за рубежом и что показывает на практике такая инициатива — подробнее мы рассказывали в нашем другом материале.

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