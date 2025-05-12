Bonjour, украинский! Французские школы открывают двери для нашего языка

Фото Getty Images В следующем году во Франции стартует важный пилотный проект: украинский язык станет доступен для изучения в качестве второго иностранного в колледжах и лицеях страны.Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Вадим Омельченко, передает собственный корреспондент Укринформа. Во время Всефранцузской конференции представителей украинского школьного образования, проходившей в Ницце, посол Омельченко рассказал о длительной работе посольства над внедрением украинского языка во французскую образовательную программу.Благодаря постоянному диалогу с Министерством национального образования Франции и приведенной весомой аргументации, это важное решение наконец стало реальностью. По словам Вадима Омельченко, этот шаг является важным этапом на пути к более широкому признанию украинского языка во французском образовательном пространстве. В процессе согласования этого вопроса посольство активно сотрудничало не только с Министерством национального образования, но и с Министерством Европы и иностранных дел Франции, а также с депутатами Национальной ассамблеи. На первом этапе пилотный проект по изучению украинского языка в качестве второго иностранного, старт которого запланирован на 2025 год, охватит четыре академических округа Франции: Парижский регион, Приморские Альпы, Версаль и Кретей. Именно в этих регионах в настоящее время проживает наибольшее количество украинских детей, находящихся под временной защитой Франции. Министр национального образования, высшего образования и исследований Франции Элизабет Борн уже официально уведомила об этом решении министра образования и науки Украины Оксена Лисового в соответствующем письме. Читать по теме Украинский берет верх: какой процент граждан общается на родном языке в быту А сколько процентов украинцев до сих пор общаются на русском? Украинские образовательные центры во Франции растут На конец 2024 года во Франции действовали уже 22 украинских образовательно-культурных центра, тогда как до начала полномасштабного вторжения России их было всего пять. Большинство из этих центров функционируют как субботние или воскресные школы, сосредотачиваясь на преподавании украинского языка, литературы и истории, а также на развитии творческих способностей детей. Украинский язык шагает по миру Украина активно работает над расширением присутствия своего языка в образовательных системах других стран. Министерство образования и науки Украины ведет переговоры со многими странами-партнерами о внедрении украинского языка в качестве иностранного в их школах. Уже есть положительные сдвиги в этом направлении. В Молдове, в гимназии имени Тараса Шевченко в Кишиневе, ведется работа над созданием украиноязычных учебников. К сентябрю текущего года планируется перевести и адаптировать молдавские учебники в соответствии с украинскими образовательными стандартами и учебной программой Молдовы. Значительные успехи есть и в Польше, где учащиеся из Украины уже имеют возможность изучать украинский язык в качестве второго иностранного. Более того, с 2025 года украинский язык будет включен в перечень предметов для сдачи выпускных экзаменов в польских школах. Это позволит украинским выпускникам использовать знание родного языка для поступления в высшие учебные заведения Польши. В поддержку украинских детей, обучающихся в польских школах, Еврокомиссия выделила значительный пакет финансовой помощи в размере €116 миллионов, что также будет способствовать их дальнейшей интеграции на европейском рынке труда. Германия также предпринимает шаги навстречу украинскому языку. Гессен станет первой федеральной землей Германии, которая предложит украинский язык в качестве иностранного в школах. Этот шаг направлен на то, что бы сделать облегчить обучение украинцев, которые нашли временную защиту в Германии, спасаясь от войны. Внедрение украинского языка в школах Франции является еще одним важным свидетельством растущего интереса к украинской культуре и языку в мире, а также поддержки украинцев, временно находящихся за рубежом. Язык — это оружие, которое защищает культуру и отличает своих от чужих. В нашем материале ты найдешь простые, но весомые аргументы, почему именно сейчас стоит перейти на украинский и сделать его языком повседневной жизни. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Образование, Украинский язык, Франция Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter