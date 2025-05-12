Bonjour, украинский! Французские школы открывают двери для нашего языка

В следующем году во Франции стартует важный пилотный проект: украинский язык станет доступен для изучения в качестве второго иностранного в колледжах и лицеях страны.

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Вадим Омельченко, передает собственный корреспондент Укринформа.

Во время Всефранцузской конференции представителей украинского школьного образования, проходившей в Ницце, посол Омельченко рассказал о длительной работе посольства над внедрением украинского языка во французскую образовательную программу.

Благодаря постоянному диалогу с Министерством национального образования Франции и приведенной весомой аргументации, это важное решение наконец стало реальностью.

По словам Вадима Омельченко, этот шаг является важным этапом на пути к более широкому признанию украинского языка во французском образовательном пространстве.

В процессе согласования этого вопроса посольство активно сотрудничало не только с Министерством национального образования, но и с Министерством Европы и иностранных дел Франции, а также с депутатами Национальной ассамблеи.

На первом этапе пилотный проект по изучению украинского языка в качестве второго иностранного, старт которого запланирован на 2025 год, охватит четыре академических округа Франции: Парижский регион, Приморские Альпы, Версаль и Кретей.

Именно в этих регионах в настоящее время проживает наибольшее количество украинских детей, находящихся под временной защитой Франции.

Министр национального образования, высшего образования и исследований Франции Элизабет Борн уже официально уведомила об этом решении министра образования и науки Украины Оксена Лисового в соответствующем письме.

Украинские образовательные центры во Франции растут

На конец 2024 года во Франции действовали уже 22 украинских образовательно-культурных центра, тогда как до начала полномасштабного вторжения России их было всего пять.

Большинство из этих центров функционируют как субботние или воскресные школы, сосредотачиваясь на преподавании украинского языка, литературы и истории, а также на развитии творческих способностей детей.

Украинский язык шагает по миру

Украина активно работает над расширением присутствия своего языка в образовательных системах других стран.

Министерство образования и науки Украины ведет переговоры со многими странами-партнерами о внедрении украинского языка в качестве иностранного в их школах.

Уже есть положительные сдвиги в этом направлении. В Молдове, в гимназии имени Тараса Шевченко в Кишиневе, ведется работа над созданием украиноязычных учебников.

К сентябрю текущего года планируется перевести и адаптировать молдавские учебники в соответствии с украинскими образовательными стандартами и учебной программой Молдовы.

Значительные успехи есть и в Польше, где учащиеся из Украины уже имеют возможность изучать украинский язык в качестве второго иностранного.

Более того, с 2025 года украинский язык будет включен в перечень предметов для сдачи выпускных экзаменов в польских школах.

Это позволит украинским выпускникам использовать знание родного языка для поступления в высшие учебные заведения Польши.

В поддержку украинских детей, обучающихся в польских школах, Еврокомиссия выделила значительный пакет финансовой помощи в размере €116 миллионов, что также будет способствовать их дальнейшей интеграции на европейском рынке труда.

Германия также предпринимает шаги навстречу украинскому языку. Гессен станет первой федеральной землей Германии, которая предложит украинский язык в качестве иностранного в школах.

Этот шаг направлен на то, что бы сделать облегчить обучение украинцев, которые нашли временную защиту в Германии, спасаясь от войны.

Внедрение украинского языка в школах Франции является еще одним важным свидетельством растущего интереса к украинской культуре и языку в мире, а также поддержки украинцев, временно находящихся за рубежом.

