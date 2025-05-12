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Bonjour, українська! Французькі школи відкривають двері для нашої мови

Марія Дзюба, редакторка сайту 12 Травня 2025, 19:30
Bonjour, українська! Французькі школи відкривають двері для нашої мови
Фото Getty Images
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