Bonjour, українська! Французькі школи відкривають двері для нашої мови

У Франції наступного року стартує важливий пілотний проект: українська мова стане доступною для вивчення як друга іноземна у коледжах та ліцеях країни.

Про це повідомив Надзвичайний та Повноважний Посол України у Франції Вадим Омельченко, передає власний кореспондент Укрінформу.

Під час Всефранцузької конференції представників українського шкільництва, що проходила в Ніцці, посол Омельченко розповів про тривалу роботу посольства над впровадженням української мови до французької освітньої програми.

Завдяки постійному діалогу з Міністерством національної освіти Франції та наведеній вагомій аргументації, це важливе рішення нарешті стало реальністю.

За словами Вадима Омельченка, цей крок є важливим етапом на шляху до ширшого визнання української мови у французькому освітньому просторі.

У процесі узгодження цього питання посольство активно співпрацювало не лише з Міністерством національної освіти, а й з Міністерством Європи та закордонних справ Франції, а також з депутатами Національної асамблеї.

На першому етапі пілотний проект з вивчення української мови як другої іноземної, старт якого заплановано на 2025 рік, охопить чотири академічні округи Франції: Паризький регіон, Приморські Альпи, Версаль та Кретей.

Саме в цих регіонах наразі проживає найбільша кількість українських дітей, які перебувають під тимчасовим захистом Франції.

Міністерка національної, вищої освіти та досліджень Франції Елізабет Борн вже офіційно повідомила про це рішення міністра освіти і науки України Оксена Лісового у відповідному листі.

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Українські освітні осередки у Франції зростають

На кінець 2024 року у Франції діяли вже 22 українські освітньо-культурні центри, тоді як до початку повномасштабного вторгнення Росії їх було лише п’ять.

Більшість із цих центрів функціонують як суботні або недільні школи, зосереджуючись на викладанні української мови, літератури та історії, а також на розвитку творчих здібностей дітей.

Українська мова крокує світом

Україна активно працює над розширенням присутності своєї мови в освітніх системах інших країн.

Міністерство освіти й науки України веде переговори з багатьма країнами-партнерами щодо впровадження української мови як іноземної у їхніх школах.

Вже є позитивні зрушення в цьому напрямку. У Молдові, в гімназії імені Тараса Шевченка в Кишиневі, триває робота над створенням україномовних підручників.

До вересня поточного року планується перекласти та адаптувати молдовські підручники відповідно до українських освітніх стандартів та навчальної програми Молдови.

Значні успіхи є і в Польщі, де учні з України вже мають можливість вивчати українську мову як другу іноземну.

З 2025 року українська мова буде включена до переліку предметів для складання випускних іспитів у польських школах.

Це дозволить українським випускникам використовувати знання рідної мови для вступу до вищих навчальних закладів Польщі.

На підтримку українських дітей, які навчаються в польських школах, Єврокомісія виділила значний пакет фінансової допомоги у розмірі €116 мільйонів, що також сприятиме їхній подальшій інтеграції на європейському ринку праці.

Німеччина також робить кроки назустріч українській мові. Гессен стане першою федеральною землею Німеччини, яка запропонує українську мову як іноземну у школах.

Цей крок спрямований на полегшення навчання молодим українцям, які знайшли прихисток у Німеччині, рятуючись від війни.

Впровадження української мови у школах Франції є ще одним важливим свідченням зростання інтересу до української культури та мови у світі, а також підтримки українців, які тимчасово перебувають за кордоном.

Мова — це зброя, яка захищає культуру й відрізняє своїх від чужинців. У нашому матеріалі ти знайдеш прості, але вагомі аргументи, чому саме зараз варто перейти на українську й зробити її мовою щоденного життя.

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