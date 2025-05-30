Українська мова — друга іноземна? Навіщо польські школи змінюють програму

З початком повномасштабної війни чимало українських родин переїхали жити до інших країн. Наша найближча сусідка, Польща, прихистила у себе понад 900 тис. українських біженців. Чимало з них — діти.

Саме тому українське МОН виступило з ініціативою запровадити українську мову у польських школах як другу іноземну.

Що про це відомо та хто зможе вивчати українську у Польщі, розповідаємо далі у матеріалі.

Українська мова в польських школах: що відомо

За повідомленням МОН України, польська сторона підтримала ініціативу вивчення української мови у Польщі як другої іноземної.

Однак для цього потрібні відповідні умови, зокрема ініціатива батьків, які повинні написати звернення до адміністрації польської школи. Для цього вони можуть скористатися відповідною заявою за посиланням.

Також викладання української буде можливим, якщо у школах будуть кадри — вчитель української мови, сформована група учнів.

Якщо це погодить директор школи та керівний орган, охочі учні зможуть вивчати українську у школах Польщі.

Для викладання також потрібні й навчальні програми. Наразі їх розробляє доцент Інституту Славістики Польської академії наук Павло Левчук.

Польська сторона також розглядає можливість винести предмет Українська мова до переліку тих, з яких складають іспити “восьмикласника”, тобто ті екзамени, які необхідні для переходу на наступний рівень середньої освіти.

Це може відбутися в межах реформи польської шкільної освіти у 2026-2027 роках.

Та чи справді українська компонента буде популярною серед українців за кордоном і що показує на практиці така ініціатива — детальніше ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

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