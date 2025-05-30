Для тебе Освіта

Українська мова — друга іноземна? Навіщо польські школи змінюють програму

Вікторія Мельник, журналістка сайту 30 Травня 2025, 12:00
Українська мова в польських школах
Фото Unsplash

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