Украинский — не кара Господня: омбудсмен об идее языковых патрулей

Языковой омбудсмен Елена Ивановская в интервью изданию Главком объяснила, как относится к разным инициативам по контролю функционирования украинского языка как государственного. В частности, прокомментировала идею внедрения языковых патрулей.

Языковые патрули в Украине: ко времени или нет

Она отметила, что активисты регулярно предлагают ей разные варианты. Это касается как умеренных, так и выступающих за решительные действия. Некоторые предложения уже передали в профильный комитет, прорабатывающий изменения в языковое законодательство.

По ее словам, некоторые идеи не могут быть реализованы по состоянию на данный момент, однако омбудсмен благодарна каждому, кто обращает на пробелы в законодательстве.

— К примеру, идея внедрения языковых патрулей. Лично я не представляю, как сейчас донести такую ​​инициативу до общества, значительная часть которого травмирована войной. Многие из разных причин не имели возможности выучить украинский язык, — заявила Елена Ивановская.

Кроме того, государство вынуждено сосредоточить основные ресурсы на финансировании оборонного сектора, поэтому в настоящее время нет возможностей для полноценного обеспечения языковых программ.

— В таких условиях внедрение механизмов контроля, в том числе и языковых патрулей, может восприниматься как давление и даже вызвать дестабилизацию. Хотя часть общества убеждена, что именно такие решительные меры, в частности большие штрафы и патрулирование, могли бы решить все языковые вопросы.

Омбудсмен добавила, что радикализованная позиция некоторых блогеров по отношению к русскому языку работает только к худшему. В частности, она прокомментировала заявление блогера Елена Мандзюк, которая ранее говорила, что ее дети могут побить сверстников за русский.

— А блоггеры — при всем уважении к их иногда полезной работе, в том числе и языковой, — довольно часто устраивают погоню за хайпом. Мне кажется, что взрослый умный человек не должен именно таким образом вовлекать детей в языковую проблематику.

Ибо язык — это не наказание Господне. Украинский язык нужно заслужить и нужно полюбить. И наша задача состоит в том, чтобы создать комфортные условия для его изучения.

По ее мнению, задача всех украинцев состоит в том, чтобы создать комфортные условия для изучения украинского — без принуждения и насилия.

Напомним, что ранее Ивановская также заявляла о необходимости обновить перечень языков, нуждающихся в поддержке и особой защите, в соответствии с Законом Украины О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.

В частности речь шла об изъятии из перечня российского, который попал туда из-за неправильного перевода европейского документа. В оригинале речь шла о миноритарных языках, которые исчезают или находятся под угрозой исчезновения.

Украина стала единственным государством, которое ратифицировало документ, использовав термин языка национальных меньшинств. Эта ошибка стала предпосылкой для протягивания русского в этот список.

Недавно посол Украины в Польше заявил, что изучение украинского как второго иностранного в стране стало предметом манипуляций политиков. Мы рассказывали, в чем проблема.

