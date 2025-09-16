Українська — не кара Господня: омбудсменка про ідею мовних патрулів

Мовна омбудсменка Олена Івановська в інтерв’ю виданню Главком пояснила, як ставиться до різних ініціатив щодо контролю функціонування української мови як державної. Зокрема прокоментувала ідею впровадження мовних патрулів.

Мовні патрулі в Україні: на часі чи ні

Вона зауважила, що активісти регулярно пропонують їй різні варіанти. Це стосується як поміркованих, так і тих, хто виступає за рішучі дії. Деякі пропозиції вже передали до профільного комітету, що опрацьовує зміни до мовного законодавства.

За її словами, деякі ідеї не можуть бути реалізованими станом на зараз, проте омбудсменка вдячна кожному, хто звертає на прогалини у законодавстві.

— Наприклад, ідея запровадження мовних патрулів. Особисто я не уявляю, як зараз донести таку ініціативу до суспільства, значна частина якого травмована війною. Багато людей із різних причин не мали змоги вивчити українську мову, — заявила Олена Івановська.

Крім цього, держава змушена зосередити основні ресурси на фінансуванні оборонного сектору, тому нині немає можливостей для повноцінного забезпечення мовних програм.

— У таких умовах запровадження механізмів контролю, зокрема, й мовних патрулів, може сприйматися як тиск і навіть викликати дестабілізацію. Хоча частина суспільства переконана, що саме такі рішучі заходи — зокрема, великі штрафи й патрулювання — могли б вирішити всі мовні питання.

Омбудсменка додала, що радикалізована позиція деяких блогерів щодо російської мови працює лише на гірше. Зокрема вона прокоментувала заяву блогерки Олени Мандзюк, яка раніше казала, що її діти можуть побити однолітків за російську.

— А блогери — за всієї поваги до їхньої інколи корисної роботи, зокрема, й мовної — досить часто влаштовують гонитву за хайпом. Мені здається, що доросла розумна людина не повинна саме у такий спосіб втягувати дітей у мовну проблематику.

Бо мова — це не кара Господня. Українську мову треба заслужити й треба полюбити. І наше завдання полягає у тому, щоб створити комфортні умови для її вивчення.

На її думку, завдання всіх українців полягає в тому, щоб створити комфортні умови для вивчення української — без примусу та насильства.

Нагадаємо, що раніше Івановська також заявляла про необхідність оновити перелік мов, які потребують підтримки та особливого захисту, відповідно до Закону України Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин.

Зокрема йшлося про вилучення з переліку російської, яка потрапила туди через неправильний переклад європейського документа. В оригіналі йшлося про міноритарні мови, які зникають або перебувають під загрозою зникнення.

Натомість Україна стала єдиною державою, яка ратифікувала документ, використавши термін мови національних меншин. Ця помилка стала передумовою для протягнення російської в цей перелік.

Нещодавно посол України в Польщі заявив, що вивчення української як другої іноземної в країні стало предметом маніпуляцій політиків. Ми розповідали, у чому проблема.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!