Чому діти переходять на російську: пояснення мовної омбудсменки

Чому україномовні діти в колективі часто переходять на російську та в чому полягає специфіка впливу мови сусідньої держави на нейронному рівні? Мовна омбудсменка Олена Івановська переконана, що це питання потребує глибокого наукового аналізу.

Під час ефіру програми Рандеву вона закликала нейролінгвістів дослідити структуру російської мови, яку вона назвала вірусною.

Вірусний ефект російської мови

За спостереженнями омбудсменки, українці надто легко засвоюють російську саме через її специфічну здатність швидко поширюватися в соціальних групах. О

Особливо гостро ця проблема постає в дитячих колективах. Івановська зауважила, що коли україномовна дитина потрапляє в оточення, де звучить російська, вона зазвичай підсвідомо починає розмовляти мовою більшості.

Цей феномен потребує серйозного дослідження. Зокрема, нейролінгвісти мають вивчити структуру та специфіку російської мови, щоб зрозуміти, як саме вона впливає на мовну поведінку, — зазначила посадовиця.

Олена Івановська також звернула увагу на фундаментальні розбіжності в побудові обох мов. За її словами, російська мова на рівні синтаксису є директивною та наказовою. Натомість українська мова має зовсім іншу архітектуру.

Російська мова має наказовий, директивний синтаксис. Водночас українська побудована горизонтально, на взаємодії та діалозі, — наголосила омбудсменка.

Ця відмінність, на думку Івановської, відображає не лише лінгвістичні особливості, а й різні моделі суспільної комунікації.

Наразі омбудсменка сподівається, що залучення науковців до вивчення мовних феноменів допоможе розробити ефективніші стратегії захисту українського мовного простору, особливо серед молоді.

Розуміння лінгвістичних механізмів є лише частиною проблеми, адже часто вибір мови дитиною зумовлений ще й психологічними чинниками.

