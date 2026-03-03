Для тебе Освіта

Проєкт, етер і не тільки: з 1 березня новий український правопис став обов’язковим

Юлія Хоменко, редакторка сайту 03 Березня 2026, 14:00 3 хв.
1 березня новий правопис став обов’язковим державним стандартом
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь