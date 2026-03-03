Проєкт, етер і не тільки: з 1 березня новий український правопис став обов’язковим

Український правопис, який тривалий час був предметом палких дискусій та судових позовів, остаточно закріпився в юридичному полі. З 1 березня норми, ухвалені ще у 2019 році, отримали статус державного стандарту. Це означає, що відтепер нові правила є не просто рекомендацією мовознавців, а обов’язковим до виконання документом для всієї країни.

Досі в Україні діяв перехідний період, який дозволяв використовувати старі норми паралельно з новими. Проте після ухвалення парламентом постанови про посилення ролі мови в державотворенні, цей час офіційно завершився. Старі правила правопису відсьогодні припинили своє існування. Про це пише BBC.

Хто тепер мусить писати по-новому

Хоча правопис регулює виключно письмову мову і не диктує, як людям розмовляти в побуті, для офіційного сектору вимоги стали жорсткими.

Держслужбовці та судді: уся державна документація, судові рішення та нотаріальні акти відтепер мають оформлюватися суворо за стандартом 2026 року;

Іспити та громадянство: новий правопис стає базою для тестів на знання мови для чиновників та іноземців, які претендують на український паспорт.

О світа та медіа: школи, університети та засоби масової інформації також переходять на фіксовану норму.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук зазначає, що така уніфікація є критично важливою не лише для внутрішніх баз даних, а й для офіційних перекладів документів Євросоюзу на українську.

Варіативність та жорсткі обмеження: що саме змінилося

Новий стандарт зберігає певну гнучкість, дозволяючи подвійне написання для низки слів. Це стосується фемінітивів (директорка/директор), слів грецького походження (авдиторія/аудиторія, міф/міт) та родового відмінка жіночого роду (радости/радості).

Водночас запроваджено й безкомпромісні правила:

Слова з пів-: відтепер половина чогось пишеться виключно окремо ( пів міста, пів Європи, пів години ). Разом пишемо лише цілісні поняття, як-от півострів;

Технологічна лексика : назви сайтів та сервісів мають писатися кирилицею та відмінюватися: ґуґл, ютуб, фейсбук;

Префікси іншомовного походження : частки екс-, віце-, макро-, преміум- тепер завжди пишуться разом: експрезидент, вебсторінка, преміумклас;

Проєкт та госпіс: написання через “є” та початкову “г” стало єдиною законною нормою.

Роки спротиву: від ОАСК до Верховного Суду

Шлях до затвердження правопису як держстандарту був тернистим. У 2021 році сумнозвісний Окружний адмінсуд Києва, який пов’язували з впливом Андрія Портнова, намагався скасувати постанову уряду про впровадження нових правил.

Позивачі апелювали до порушення прав дітей на освіту та виходу Кабміну за межі компетенції. Крапку в цій багаторічній боротьбі поставив Верховний Суд лише у 2024 році, визнавши правопис легітимним.

