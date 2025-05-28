“Какая разніца” звучить все частіше. Чому російська повертається у побут українців

Ці дані шокують: 63% українців вдома спілкуються державною мовою, але третина досі використовує російську! Чому діти, народжені під час великої війни, говорять свої перші слова мовою агресора?

Ведуча програми Факти ICTV Анастасія Мазур розібралася у цьому питанні.

Чимало дітей попри навчання в українськомовному середовищі продовжують говорити між собою російською. Кажуть: так говорять їхні друзі.

Батьки, які не наполягають на переході, вважають: якби від мови залежала перемога, вони б першими перейшли на українську. Але мова, на їхню думку, це питання ідентичності.

Чимало людей вважає мову просто способом комунікації, попри знання про століття русифікації нашого народу.

Однак російська, це не просто мова спілкування. Російську насаджують на окупованих територіях, нею вербують українських дітей та вчиняють злочини. За українську ж катують та вбивають.

Війну Росія, зокрема, виправдовує захистом російськомовних в Україні.

Експерти переконують: школа має мати чітку мовну стратегію, але без позиції батьків, нічого не зміниться. Тож дорослим варто про це подумати.

Раніше ми наводили тобі кілька аргументів, чому все ж варто перейти на українську та як це зробити комфортно для себе.

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