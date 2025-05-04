Опитування

Майже 40% підтримують вивчення російської в школах — як це пояснюють самі українці

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 04 Травня 2025, 17:00
Майже 40% підтримують вивчення російської в школах — як це пояснюють самі українці
Фото Unsplash
Українки менше емігрують
Читати далі
Свідомий вибір. Українки стали менше емігрувати за кордон — причини

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь