Майже 40% підтримують вивчення російської в школах — як це пояснюють самі українці

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування щодо використання української мови в побуті. Дослідники також поцікавилися, як українці ставляться до російської та чи вважають, що її потрібно викладати у школах.

Скільки людей спілкується українською вдома

63% респонденти зазначили, що вдома спілкуються українською мовою. 13% спілкуються російською, а ще 19% відповіли, що однаково послуговуються українською і російською мовами.

У порівнянні з 2020 роком кількість україномовних збільшилася з 52% до 63%. Водночас стало менше тих, хто спілкується російською — з 25% до 13%. Кількість тих, хто спілкується обома мовами, не змінилася — 18% у 2020 році й 19% зараз.

У західних регіонах 85% спілкуються українською мовою. Так само було й у 2020 році. Центр збільшив обсяги користування українською — з 62% до 68%.

На Півдні з 22% до 39% збільшилася кількість тих, хто говорить удома українською мовою, а на Сході — з 17% до 29%.

Частка тих, хто говорить російською, зменшилася: на Півдні з 42% до 24%, а на Сході з 53% до 32%.

Російська мова в українських школах: чи схвалюють це українці

У 2019 році 81% людей вважали, що російську мову варто вивчати в школах. У 2023 році їхня кількість скоротилася до 42%. Водночас з 8% до 52% зросла частка тих, хто проти вивчення російської.

Станом на зараз кількість тих, хто проти російської в школах становить 58%. З 42% до 38% стало менше українців, які думають, що російську варто вивчати в школах.

Серед цих людей лише 9% говорять про вивчення на рівні української мови або вищому рівні, ніж інші іноземні мови. 29% вважають, що вивчати її треба на рівні інших іноземних мов або навіть нижчому.

Щодо географічних показників, то у західних областях 25% вважають, що російську мову варто вивчати (у 2023 було 32%), проти цього — 72% (у 2023 році було 65%). В центральних за вивчення 36% (у 2023 році — 42%), проти — 61% (у 2023 році — 53%).

На Півдні ситуація з 2023 року не змінилася. 51% вважають, що російську мову варто вивчати, 44% певні, що не варто вивчати. У 2019 році лише 1% вважали, що не варто вивчати.

На Сході збільшилася кількість тих, хто проти російської в школах — з 23% до 36%. Проте 57% вважають, що її варто вивчати (у 2023 році — 61%).

Так люди аргументують необхідність вивчення російської:

38% вважають, що вона є однією з іноземних мов, а іноземні мови загалом варто знати;

32% думають, що ця мова поширена в Україні і є обставини, які склалися історично;

14% кажуть, що варто знати мову ворога.

“Навіщо вивчати українську, якщо всі довкола знають російську?” — поширений аргумент багатьох людей. Але ми зібрали переваги вивчення української мови.

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