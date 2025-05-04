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Почти 40% украинцев поддерживают изучение русского языка в школах — как это объясняют сами украинцы

Ирина Танасийчук, журналист сайта 04 мая 2025, 17:00
Почти 40% украинцев поддерживают изучение русского языка в школах — как это объясняют сами украинцы
Фото Unsplash
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