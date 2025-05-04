Почти 40% украинцев поддерживают изучение русского языка в школах — как это объясняют сами украинцы

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос по использованию украинского языка в быту. Исследователи также поинтересовались, как украинцы относятся к русскому и считают ли, что его нужно преподавать в школах.

Сколько людей общается на украинском дома

63% респондентов отметили, что дома общаются на украинском языке. 13% общаются на русском, а еще 19% ответили, что в равной степени пользуются украинским и русским языками.

По сравнению с 2020 годом количество украиноязычных увеличилось с 52% до 63%. В то же время стало меньше тех, кто общается по-русски — с 25% до 13%. Количество общающихся на обоих языках не изменилось — 18% в 2020 году и 19% сейчас.

В западных регионах 85% общаются на украинском языке. Так же было и в 2020 году. Центр увеличил объемы пользования украинским — с 62% до 68%.

На юге с 22% до 39% увеличилось количество говорящих дома на украинском языке, а на востоке — с 17% до 29%.

Доля говорящих на русском уменьшилась: на юге с 42% до 24%, а на востоке с 53% до 32%.

Русский язык в украинских школах: одобряют ли это украинцы

В 2019 году 81% людей считали, что русский язык следует учить в школах. В 2023 году их количество сократилось до 42%. В то же время с 8% до 52% возросла доля тех, кто против изучения русского языка.

На сегодня количество тех, кто против русского в школах составляет 58%. С 42% до 38% стало меньше украинцев, которые думают, что русский следует изучать в школах.

Среди этих людей только 9% говорят об изучении на уровне украинского языка или более высоком уровне, чем другие иностранные языки. 29% считают, что изучать его нужно на уровне других иностранных языков или даже ниже.

Что касается географических показателей, то в западных областях 25% считают, что русский язык следует изучать (в 2023 году было 32%), против этого — 72% (в 2023 году было 65%). У центральных за изучение 36% (в 2023 году — 42%), против — 61% (в 2023 году — 53%).

На юге ситуация с 2023 года не изменилась. 51% считают, что русский язык следует учить, 44% уверены, что не стоит учить. В 2019 году всего 1% считали, что не стоит изучать.

На востоке увеличилось количество тех, кто против русского в школах — с 23% до 36%. Однако 57% считают, что ее следует изучать (в 2023 году — 61%).

Так люди аргументируют необходимость изучения русского языка:

38% считают, что он является одним из иностранных языков, а иностранные языки в целом следует знать;

32% думают, что этот язык распространен в Украине и есть исторически сложившиеся обстоятельства;

14% говорят, что следует знать язык врага.

“Зачем изучать украинский, если все вокруг знают русский?” — распространенный довод многих людей. Но мы собрали преимущества изучения украинского языка.

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