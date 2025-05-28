“Какая разница” звучит все чаще. Почему русский возвращается в быт украинцев

Эти данные шокируют: 63% украинцев дома общаются на государственном языке, но треть до сих пор использует русский! Почему дети, рожденные во время великой войны, говорят свои первые слова на языке агрессора?

Ведущая программы Факты ICTV Анастасия Мазур разобралась в этом вопросе.

Многие дети, несмотря на обучение в украиноязычной среде, продолжают говорить между собой на русском.

Родители, которые не настаивают на переходе, считают: если бы от языка зависела победа, они бы первыми перешли на украинский. Но язык, по их мнению, это вопрос идентичности.

Многие люди считают язык просто способом коммуникации, несмотря на знания о веках русификации нашего народа.

Однако русский, это не просто язык общения. Русский насаживают на оккупированных территориях, им вербуют украинских детей и совершают преступления. За украинский же пытают и убивают.

Эксперты убеждают: школа должна иметь четкую языковую стратегию, но без позиции родителей ничего не изменится. Так что взрослым стоит об этом подумать.

Раньше мы приводили тебе несколько аргументов, почему все же следует перейти на украинский и как это сделать комфортно для себя.

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